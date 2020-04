Bitte einmal Gottesdienst „light“ – So wird im Altkreis Döbeln nun gepredigt

Region Döbeln

“Wir haben das Privileg, uns wieder treffen zu dürfen. Kein Verein darf das. Ganz viele Veranstaltungen sind einfach abgesagt. Das muss man sich auch mal bewusst machen“, mahnt der Döbelner Pfarrer Lutz Behrisch im Gespräch mit der Döbelner Allgemeinen Zeitung kurz nach dem Gottesdienst am Samstag. Seit Wochen nutzen die Döbelner Christen diesen Tag, um einen Gottesdienst aufzunehmen, damit ihn die Gemeinde am Sonntag zu Hause hören kann. Und nun gab es zum ersten Mal seit gefühlten Ewigkeiten wieder Publikum vor Ort.

„Zwar könnte man zum Beispiel in der St. Nicolai in Döbeln wahrscheinlich noch mehr mit in sicherem Abstand unterbringen. Aber es ist jetzt so, wie es ist, und wir sollten auch zeigen, dass wir damit verantwortungsbewusst umgehen können“, so Behrisch. Bei lediglich 15 Personen in einer Kirche mit 800 Sitzplätzen komme man sich jedoch ein bisschen verloren vor. „Aber in den Wochen davor saß niemand in der Kirche. Damit ist es jetzt schon wieder besser.“

Beim Singen scheppert es etwas mehr

Besser als in den letzten Wochen mag es für die meisten Kirchgemeinden der Region sein. Doch ohne Kompromisse geht nichts. Kurzgottesdienste von etwa einer halben Stunde sind die Regel – dafür mancherorts gleich mehrere am Stück. „Bei uns gab es noch bis zum letzten Moment die Diskussion: Gesang ja oder nein?“, verrät Behrisch mit Blick auf das Infektionsrisiko. letztlich haben sich die Döbelner dafür entschieden. Nicht zuletzt, weil eine Bedeckung für Mund und Nase natürlich Pflicht ist. „Das klingt so natürlich alles nur etwas scheppernder.“

Doch mit diesem Kompromiss wird man vorerst leben müssen. Dem schließt sich auch Pfarrer Heiko Jadatz aus Roßwein an. In seiner Kirche stand am Wochenende Desinfektionsmittel am Eingang bereit, die zu nutzenden Sitzplätze waren mit ausgelegten Liedzetteln markiert. „Egal, wohin man im öffentlichen Raum kommt – überall sind Klebestreifen auf dem Boden und Warnschilder aufgestellt. Ich möchte, dass die Leute während des Gottesdienstes in der Kirche davon für einen Moment befreit sind“, betont Jadatz und vertraut dabei auch auf die Solidarität innerhalb seiner Gemeinde – die meisten kennen sich, niemand will den anderen gefährden.

Das glaubt auch Pfarrer Reinald Richber aus Waldheim. Damit, in den nächsten Wochen in den reduzierten Gottesdiensten mit der Obergrenze von 15 Besuchern überrannt zu werden, rechnet er nicht: „Wir glauben, dass die Leute noch vorsichtig sind und sich eher zurückhalten werden. Niemand möchte jemand anderem schaden.“

In der Zschopaustadt verändern derzeit jedoch nicht nur die Schrumpfung des Besucherzahl und die notwendige Mund-Nase-Bedeckung die Stimmung im Gottesdienst. Denn da in der Stadtkirche gerade gebaut wird, muss die Gemeinde auf den wenige Meter entfernten Gemeindesaal ausweichen. „Dort können wir die Stühle mit gebührendem Abstand aufstellen – und zwar auch so, dass sowieso gar nicht mehr als 15 Personen einen Platz bekommen“, erklärt Richber.

Neubewertung nach dem 3. Mai

Damit werden die Gemeinden im Altkreis Döbeln auf absehbare Zeit weiter leben müssen. Viel weiter als bis zum 3. Mai denken die meisten auch noch gar nicht. Denn die Erlaubnis durch den Freistaat gilt aktuell nur bis zu diesem Datum. Danach soll die Lage neu bewertet werden. Darin, dass jedoch auch die eingeschränkte Form der Gottesdienste ein wichtiger Schritt für die Gemeinde nach längerer Durststrecke ist, sind sich die drei Pfarrer einig.

Reinald Richber berichtet vom Anruf eines mittlerweile schwermütigen Waldheimers, der sich nach einem aufbauenden Gottesdienst sehnt. Heiko Jadatz hatte bereits am Donnerstag an Morgenandacht mit Publikum durchgeführt und schon da gemerkt, „dass es den Leuten guttut, sich auch mal wieder zu sehen.“ Eine Gemeinde lebe eben auch von der Gemeinschaft. Dass die oft schmerzlich fehlt, sei besonders während der Trauerfälle der letzten Wochen zu spüren gewesen. Aber der neue Freiraum bietet nun auch Trauernden wieder mehr Platz als zuvor. „Jetzt bekommen auch Angehörige wieder mehr Zeit und Raum, um trauern zu können“, betont Jadatz, der meint, dass man deshalb nicht nur auf die normalen Gottesdienste schauen dürfe. „Das ist mindestens genauso wichtig.“

Von André Pitz