Döbeln

Das ist wieder ein Paukenschlag für den Standort Döbeln im Dreieck der drei sächsischen Großstädte gelegen: Das Schweizer Rohstoffunternehmen Blackstone Resources AG mit Sitz in Baar im Kanton Zug hat jetzt bekannt gegeben, dass für die Batteriezellproduktion der Tochter Blackstone Technology GmbH ein geeigneter Standort gefunden wurde.

Start im ehemaligen Stemke-Werk ab November

Ab dem 1. November 2020 wird die Blackstone Technology GmbH ihre Arbeit im Gewerbegebiet Fuchsloch der Stadt Döbeln im Freistaat Sachsen in Deutschland aufnehmen. Anfang 2019 hatte Blackstone angekündigt, 200 Millionen Euro in die Produktion von Akkuzellen in Deutschland investieren zu wollen. Über die Sächsische Wirtschaftsförderung wurde nach geeigneten Bestandsimmobilien gesucht. Die wurde nun im Döbelner Ortsteil Mochau gefunden. Der moderne Industriebau, der einst vom Werkzeugbauer Stemke errichtet wurde, umfasst über 6000 Quadratmeter Produktions-, Lager- und Bürofläche. „Die Fläche reicht für eine Produktionskapazität von 0,5 GWh pro Jahr. Damit ist die gebäudetechnische Grundlage geschaffen, die bisher entwickelten 3D-Drucktechnologien in der Batterieherstellung erstmals in die Serienproduktion umzusetzen“, sagt Holger Gritzka, Geschäftsführer der Blackstone Technology GmbH.

Anzeige

Gute Lage spricht für Döbeln

Döbeln im Dreieck zwischen Chemnitz, Leipzig und Dresden liegt für die Schweizer Investoren im Zentrum der bedeutendsten Wirtschaftsregion der ostdeutschen Bundesländer. Die Stadt sei hervorragend verkehrstechnisch erschlossen. Im Umkreis von einer Autostunde wohnen etwa 3,2 Millionen Menschen. International bedeutende Branchen, wie Automobilbau, Maschinenbau, Mikroelektronik und Elektrotechnik sind hier vertreten. Mehrere Universitäten, Technische Hochschulen und Forschungseinrichtungen können schnell erreicht werden. Zwei Flughäfen sind nicht mehr als 40 Autominuten entfernt, begründet Blackstone die Entscheidung für Döbeln.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

So viel Lob für den Standort geht bei Döbelns Technischem Dezernenten Thomas Hanns runter wie Öl. Er sprach am Freitag bereits mit Geschäftsführer Holger Gritzka.

Oberbürgermeister sagt Unterstützung zu

„Die Stadt Döbeln begrüßt die Absicht der Blackstone Resources AG in Döbeln zu investieren“, sagt Oberbürgermeister Sven Liebhauser. „Wir freuen uns, dass sich das Unternehmen Blackstone Resources aus der Schweiz für den Standort Döbeln entschieden hat und auf vorhandenen Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Fuchsloch eine Batteriezellenproduktion etablieren möchte.“ Die Stadt stehe mit dem Unternehmen in Kontakt. „Das Unternehmen will in wichtige Zukunftstechnologien investieren. Wir sind gern bereit, dabei unterstützend zu wirken“, kündigte Liebhauser an.

Fachkräfte können sich schon bewerben

Am Standort Döbeln wird Blackstone die Administration, Entwicklung und Produktion ansiedeln. In naher Zukunft werden die ersten Fertigungsanlagen montiert, um eine Vorserienproduktion im Sommer 2021 starten zu können, kündigt der Geschäftsführer Holger Gritzka an.

Fachkräften aus den Bereichen 3D-Druck, Batteriefertigung, Elektrochemie und Administration, die als Pioniere an einer völlig neuen Technologie zur Herstellung von Batteriezellen arbeiten möchten, können sich direkt bei ihm mit einer qualifizierten Bewerbung melden (h.gritzka@blackstoneresources.ch).

Hintergrund: Blackstone Resources AG Blackstone Resources ist eine Schweizer Holding mit Sitz in Baar, Kanton Zug, und konzentriert sich auf die Batterietechnologie und den Batteriemetallmarkt. Darüber hinaus werden Raffinerien für Gold und Batteriemetalle errichtet, entwickelt und verwaltet. Dies bietet direkten Einfluss auf die Revolution der Batteriemetalle, die durch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ausgelöst wird, die große Mengen dieser Metalle benötigen. Dazu gehören Kobalt, Mangan, Molybdän, Graphit, Nickel, Kupfer und Lithium. Blackstone Resources hat den neuen Batteriecode BBC entwickelt. Darüber hinaus hat Blackstone Resources ein Forschungsprogramm zu neuen Batterietechnologien für Festkörperbatterien und deren Herstellungsverfahren gestartet.

Von Thoma Sparrer