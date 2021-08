Blackstone baut in Döbeln ein Entwicklungszentrum neben seine Produktionsstätte

Döbeln

Batterie-Hersteller Blackstone Technology aus Döbeln baut an seinem Standort im Gewerbepark Fuchsloch in Mochau bei Döbeln ein neues Entwicklungszentrum. Dort werden Ingenieure und Wissenschaftler von Blackstone Technology und seinen Partnern ab 2022 die Herstellungsprozesse für Blackstones weltweiten Expansionsplan für 3D-gedruckte Festkörperbatterien der nächsten Generation weiterentwickeln.

Am Donnerstag gab das Schweizer Mutter-Unternehmen Blackstone Resources AG bekannt, dass es für weitere Investitionen in Höhe von 40 Millionen Euro für seine deutsche Tochtergesellschaft Blackstone Technology GmbH in Döbeln als Investor auftritt. Blackstone hatte bereits angekündigt, dass seine deutsche Tochtergesellschaft Blackstone Technology ihre Produktionsanlagen am bestehenden Standort in Döbeln im Jahr 2022 auf 500 Megawatt pro Jahr erweitern wird.

„Mit dem am Donnerstag abgeschlossenen Vertrag ist die Finanzierung für dieses Projekt gesichert. Derzeit haben sechs Kunden aus verschiedenen Anwendungsbereichen Kapazitäten für unsere 3D-gedruckten Batterien von 1‚642 Megawattstunden (MWh) mit einem Gesamtauftragswert von rund 200 Millionen Euro reserviert“, sagt Holger Gritzka, Geschäftsführer der Blackstone Technology GmbH in Döbeln. Darüber hinaus sei auch der Bau eines neuen Entwicklungszentrums in unmittelbarer Nähe der bestehenden Produktionsstätte finanziell abgesichert.

„Dies bildet die Grundlage für die künftige Skalierung der Produktion in Richtung des ersten 1000-MWh-Meilensteins für die Batterieproduktion des Unternehmens und dann weiter auf 5000 MWh pro Jahr. Im Moment ist die höchste Priorität von Blackstone, die Produktion hochzufahren“, so der Geschäftsführer weiter.

Mit der 3D-Drucktechnologie von Blackstone wurde bereits der Grundstein für die Zukunft des Unternehmens gelegt. Dazu gehören weitere Entwicklungen und Produkte für Festkörperbatterien, die es ermöglichen sollen, Produktentwicklungen schrittweise zu industrialisieren und diese neuen Produkte im Markt zu etablieren. „Mit kontinuierlichen, serienbegleitenden Entwicklungsschritten garantieren wir so die technologische Reife und Marktfähigkeit unserer Produkte der nächsten Generation schon heute und nicht erst morgen. So können wir von Anfang an am Markt präsent sein und anwendungsorientierte Lösungen entwickeln, die bereits in einem frühen Entwicklungsstadium Erträge erwirtschaften und die Qualität unserer Lösungen unter Beweis stellen“, so Holger Gritzka abschließend.

Von Thomas Sparrer