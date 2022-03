Döbeln

Die Genehmigungsplanung für den Neubau eines zweistöckigen, 16 Meter hohen Produktionsgebäudes im Gewerbegebiet Fuchsloch läuft. Im Juni hofft die Blackstone Technology GmbH Döbeln dafür den Bauantrag stellen zu können. Der Spatenstich für das neue Produktionsgebäude im Gewerbegebiet Fuchsloch, genau gegenüber dem jetzigen Sitz des Unternehmens, ist noch in diesem Jahr geplant. Einen höheren zweistelligen Millionenbetrag soll der Neubau kosten. 18 Monate Bauzeit sind bis zum Einzug geplant. Holger Gritzka, Geschäftsführer der Blackstone Technology GmbH in Döbeln, und Serhat Yilmaz, Marketingchef der Muttergesellschaft Blackstone Resources AG aus der Schweiz, hatten am Freitagnachmittag einige Neuigkeiten in dem wachsenden Döbelner Startup zu verkünden. Dazu nutzten sie einen Besuch von Sachsens Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsidenten Martin Dulig (SPD) und dem Döbelner SPD-Landtagsabgeordneten Henning Homann.

Zur Galerie Blackstone Technology Döbeln und Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig beraten, wie Technologie und Wertschöpfung in Europa und im Herzen Sachsens gehalten werden können.

Mitarbeiterzahl bis Jahresende verdoppeln

Aktuell investiert Blackstone in seinem Döbelner Werksgebäude 28 Millionen Euro. Davon trägt der Freistaat Sachsen 5,7 Millionen Euro als Innovationsförderung. Was genau damit passiert, demonstrierte Geschäftsführer Holger Gritzka gestern. 2018 als Startup zur Entwicklung von gedruckten Batteriezellen gegründet, bezog die Blackstone Technology GmbH 2020 das wenige Jahre zuvor neugebaute Produktionsgebäude der Werkzeugbaufima Stemke. Was im November 2020 mit zwei Mitarbeitern begann, erreichte im Dezember 2021 seinen vorläufigen Höhepunkt, als mit der Serienproduktion der neuartigen 3D-gedruckten Batteriezellen nach einem selbst entwickelten Dickschicht-Verfahren begonnen wurde. Bis Ende 2022 soll auf noch vorhandenen Flächen im Werksgebäude diese Produktion auf eine Kapazität von 500 Megawattstunden Batterieleistung hochgefahren werden. Aus den aktuell 20 Beschäftigten sollen bis Jahresende 40 werden.

Produktion verzehnfachen

Wirtschaftsminister Martin Dulig schaute sich am Freitagnachmittag vor Ort an, wie im Siebdruckverfahren Batterieelektroden Schicht für Schicht gedruckt werden. Statt Tinte stellt das Unternehmen dazu Pasten her. Diese kommen mit wenig Wasser, komplett ohne Lösungsmittel und mit wenig Energie im Trocknungsprozess aus und gelten somit als grüne Batterien der Zukunft. Die neuartige Produktionsanlage ist nach Holger Gritzkas Worten die weltweit erste dieser Größenordnung. Das Unternehmen hat damit einen technologischen Vorsprung, den sich Blackstone auch mit vielen Einzelpatenten weltweit sichern lässt. „Jetzt werden wir die Technik der vorhandene Anlage noch beschleunigen. Entsprechende Tests laufen und fließen dann in den Aufbau einer weiteren größeren Anlage ein“, so der Geschäftsführer. Damit wird das Unternehmen die Produktionskapazität der 3D-gedruckten Batterieelektroden bis Jahresende in dem Gebäude verzehnfachen. Die Döbelner Batterieelektroden haben bereits Abnehmer, die sie in Schiffe, E-Busse und E-Gabelstapler einbauen. Mit einem großen Autokonzern sei man im Gespräch.

Technologie und Wertschöpfung in Sachsen halten

Parallel startete am 1. März ein weiteres Pilotprojekt: Blackstone möchte in den nächsten drei Jahren in einer neue entwickelten Anlage so genannte Festkörperbatterien im Druckverfahren herstellen. „Wir wollen Festkörperbatterien komplett im Gehäuse selbst herstellen und Batterien damit leistungsfähiger, nachhaltiger und preiswerter machen“, so Gritzka. „Mit den Anlagen wollen wir weltweit zeigen, dass unsere Technologie funktioniert und in Serie produzieren kann. Vor allem wollen wir aber zeigen, dass wir diese Zellen effizient in Deutschland herstellen können und sie nicht aus Asien importiert werden müssen“, so Holger Gritzka. Damit traf der Unternehmer auch beim sächsischen Wirtschaftsminister ins Schwarze: „Aktuell erleben wir eine Zeitenwende und die europäische Wirtschaft erkennt, wie wichtig es ist, Technologien und Wertschöpfung in Europa zu halten. Und mir geht es dabei vor allem darum, dass genau diese Technologien und die folgende Wertschöpfungskette hier im Industrieland Sachsen und idealerweise hier in Döbeln bleiben“, so Martin Dulig. Genau diesen Wunsch formulierte Holger Gritzka an die Politik: „Industrie, Politik und Wissenschaft müssen alles dafür unternehmen, diese Wertschöpfung statt in Asien hier vor Ort zu behalten.“

Recycling liefert Rohstoffe der Zukunft

Zudem nannte Holger Gritzka Recycling als eine der wichtigsten und ressourcenschonenden Rohstoffquellen der Zukunft. „Beim Recycling von Batteriezellen gibt es in Sachsen und Mitteldeutschland tolle Innovationen. Wichtig ist nun, dass wir die so gewonnen Rohstoffe nicht wieder an Batteriehersteller in Asien verkaufen, sondern im Batterieland Sachsen einsetzen.“

Im Anschluss traf sich Dulig mit weiteren Döbelner Unternehmern und besichtigte die Firma Partzsch Spezialdrähte in Ossig. In seinem Werk fertigt das Unternehmen Kupferrund- und Kupferflachdrähte in allen gängigen Abmessungen und verschiedensten Isolationstypen. Jährlich werden so etwa 6000 Tonnen Draht für Generatoren, Transformatoren und Elektromotoren in der Elektroindustrie hergestellt.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer