Blackstone plant Gigafactory in Döbeln

Döbeln

Die Schweizer Blackstone Resources AG hat im Gewerbegebiet Fuchsloch in Döbeln eine weitere 16 500 Quadratmeter große Fläche erworben, um dort mit ihrem Döbelner Unternehmen Blackstone Technology GmbH eine zusätzliche Batteriefabrik zu errichten. Das gab das Mutterunternehmen am Mittwoch in Baar in der Schweiz bekannt. Bei der Fläche handelt es sich um ein gegenüber der jetzigen Fabrik liegendes Grundstück, das bislang einem Logistikunternehmen gehörte. „Mit dem Zukauf der Fläche ist jetzt der Weg geebnet, um die Kapazität unserer Batteriefabrik in weiteren zwei Stufen auf den Zielwert von fünf Gigawattstunden anzuheben. Damit sind wir am Standort unserer Tochterfirma, der Blackstone Technology GmbH, unserer Vision erneut einen Schritt näher gekommen“, freut sich CEO Ulrich Ernst.

So sehen die im 3D-Drucker hergestellten Batteriezellen aus Döbeln aus. Quelle: Blackstone

Der Erwerb dieser umfangreichen Flächen kommt für Blackstone zur idealen Zeit. „Mit diesem Schritt schaffen wir die Produktionskapazitäten, die unsere Kunden und Partner fordern“, so CMO Serhat Yilmaz. „Wir können unsere Roadmap nun planmäßig umsetzen und werden die nächsten Ausbaustufen zügig realisieren.“ Nach der erst kürzlich eröffneten Produktionsstätte in Döbeln sind mehrstufige Erweiterungen für einen Neubau einer Gigafactory bis zu einer vorläufigen Spitzenkapazität von fünf Gigawattstunden im Jahr geplant.

Den ersten Meilenstein stellte das Anfahren der Produktionsanlage mit einer Kapazität von 50 MWh dar. Er wurde Ende 2021 erreicht und der Weltöffentlichkeit im Rahmen vorgestellt. Aktuell werden nun die ersten Produkte und Musterzellen für die verschiedene Kunden und die Automobilindustrie fertiggestellt. „Besonders die hohe Energiedichte unserer Batteriezellen, ihre Umweltverträglichkeit und die beispiellose Flexibilität in der Formgebung sind stichhaltige Argumente für unsere Technologie“.

Als zweiten Schritt wird der Output der 3D-Druckanlage für Lithium-Batteriezellen in Döbeln zunächst verzehnfacht. „Im ersten Zwischenschritt erhöhen wir unsere Gesamtkapazität auf 500 MWh“. Der Ausbau dazu hat bereits begonnen und wird plangemäß innerhalb der nächsten zwölf Monate abgeschlossen.

Den dritten Meilenstein stellt schließlich die Skalierung auf 5 GWh Jahreskapazität in 2023/24 dar. Dafür ist ein Erweiterungsbau der Batteriefabrik mit zwei Stockwerken geplant. Besonders erwähnenswert ist der geringe Platzbedarf für diese hohe Kapazität. Hierfür werden wir so bald wie möglich eine Baugenehmigung einholen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer