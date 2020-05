Blechbläser bringen den Lenz zum Bürgerheim an der Döbelner Nordstraße

Döbeln

„Veronika – der Lenz ist da.“ Bei diesem und weiteren Liedern strahlten am Mittwochnachmittag die Senioren im Awo-Bürgerheim an der Dönelner Nordstraße mit der Sonne um die Wette. Peter Bruckner, Andreas Vogl, Ingolf Barth, Richard Weiß und Ivo Hawlik – allesamt Blechbläser des Orchesters der Mittelsächsischen Philharmonie Döbeln-Freiberg waren am Mittwoch unterwegs, um den Senioren im Heim eine musikalische Freude zu bereiten. Und dies gelang dem Quintett unbestreitbar.

Mitwippen und mitsingen

Die Musiker hat Volkslieder, Kunstlieder und bekannte Klassik mitgebracht. Bei „Im Frühtau zu Berge“ sangen und wippten die knapp 30 Zuhörer auf der Terrasse des Bürgerheimes mit. Die Musiker hatten ihre Notenständer in gebotenem Abstand im parkähnlichen Gelände unterhalb der Terrasse aufgestellt. Gut zu hören und empfänglich für den Beifall der Zuhörer.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Denn die Orchestermusiker haben am 10. März beim Schülerkonzert im Döbelner Theater zuletzt gemeinsam Holsts „Die Planeten“ musiziert. Wegen der Corona-Beschränkungen können sie nur in kleinen Gruppen proben und auftreten. „Und das tun wir gerade richtig gern, besonders für die älteren Leute“, sagt Posaunist Peter Bruckner, der das halbstündige Nachmittagskonzert moderierte.

Zaungäste in der Nordstraße

Am Zaun des Bürgerheimes hatten sich weitere Zuhörer gefunden. Daniel Wagner war mit seiner Frau Nicolle und den Kindern Emile-Max (5) und Emma-June (11) gekommen, weil sie vom Auftritt der Musiker gehört hatten. „Eine schöne Ideen ist diese Konzert“, findet das Familienquartett.

Bereits am Vormittag hatten die Blechbläserkollegen im kleinen Saal des Bürgerhauses am Döbelner Theater geprobt und dabei die Türen zum Theaterplatz weit geöffnet.

Ein halbes Dutzend Zuhörer verfolgten die Probe der Blechbläser für „Hänsel und Gretel.“ Quelle: Sven Bartsch

Hänsel und Gretel durch offene Tür

So konnten ein halbes Dutzend Zuhörer vier weitere Blechbläser der Mittelsächsischen Philharmonie um Solotrompeter Stefan Leitner, Trompeter Johann Schuster, Soloposaunist Stefan Zieger und Bassposaunist Alexis Adrian Gonzalez erleben. Auf ihren Notenpulten lag ein Blechbläser-Arrangement von Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“-Musik. Die Musik und dazu die Stimme des Erzählers klangen so über de kleinen Theaterplatz.

Auch in den nächsten Tagen sind die Orchestermusiker in Mittelsachsen unterwegs, um Freude zu bereiten und das Theater im Gespräch zu halten.

Von Thomas Sparrer