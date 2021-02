Bleibt Leisniger Jugendwehr nach der Corona-Flaute zusammen?

Leisnig

Wie geht es weiter mit der Jugendfeuerwehr von Leisnig? „Momentan heißt es dort wie auch anderswo: Still ruht der See – was mir sehr leid tut“, sagt der Leisniger Stadtwehrleiter Bernd Starke.

Im vergangen Jahr sei die Jugendfeuerwehr auf insgesamt 24 Mitglieder angewachsen. „Das ist beachtlich, ich freue mich wirklich über den guten Zuspruch“, sagt der Stadtwehrleiter. Es bereitet ihm Sorge, dass der Diensteifer der Kinder und Jugendlichen seit Monaten ausgebremst ist.

Starke weiß auch, wem die Feuerwehrleute das zu verdanken haben: Das Team um Tina Taube, Chris Kalbitz und Andreas Clauß habe es in den vergangenen zwei Jahren verstanden, Kinder und Jugendliche aus der gesamten Region um Leisnig dafür zu gewinnen, sich für die Feuerwehr zu interessieren und auch, sich für den Brandschutz einzusetzen. Dafür kommen sie regelmäßig ins Leisniger Gerätehaus zum Dienst – wenn sie dürfen. Das Leiterteam der Jugendfeuerwehr hat ein Händchen für die Altersgruppe: So gehörten auch Gruppen-Ausflüge zum Programm, immer mit dem Hintergrund, worauf ein junger Brandschützer sein Augenmerk legen muss.

Im vergangenen Jahr kamen bis Februar zwei junge Brandschützer neu dazu. „Dann musste die Arbeit der Jugendfeuerwehr runter gefahren werden wegen der Corona-Bestimmungen“, so Starke. „Wir werden sehen, ob oder wie sich das erholt, wenn sich die Kinder und Jugendlichen wieder zu ihren Diensten treffen dürfen.“ Die Jugendfeuerwehr ist mehr als nur ein Zeitvertreib oder Hobby, zumindest aus der Sicht des Stadtwehrleiters: „Es ist unsere einzige Nachwuchsquelle. Und darauf sind wir angewiesen.“

Die jungen Brandschützer sind zwischen zwölf und 16 Jahre alt und eine bunt gemischte Truppe aus verschiedenen Ortsteilen Leisnigs. Starke erinnert sich noch an Zeiten, als es auch in Wiesenthal oder Clennen starke Jugendfeuerwehren gab. Das war noch zu Zeiten, als Bockelwitz eigenständige Gemeinde war. So etwas hänge auch immer ab vom persönlichen Engagement Einzelner, was nicht hoch genug geschätzt werden könne. In den Jahren danach brachen diese Kontinuitäten bei den Jugendwehren der ländlichen Orte aus verschiedenen Gründen ab. Jetzt sei wieder ein guter Grundstock geschaffen, aus dem in Zukunft hoffentlich für die aktive Wehr geschöpft werden kann.

„Die Feuerwehr konkurriert da unter anderem mit den Sportvereinen. Letztlich müssen wir auch der Tatsache ins Auge blicken, dass junge Leute zu Ausbildung oder Studium die Region verlassen, vielleicht nicht wiederkommen und uns dann auch hier nicht zu Verfügung stehen.“ Der Stadtwehrleiter ist jedenfalls gespannt, was sich nach dem Corona-Lockdown von der Leisniger Jugendfeuerwehr wieder neu formiert. „Ich wünsche mir sehr, dass die frühere Truppe sich wieder zusammen findet und wir darauf aufbauen können.“

Von Steffi Robak