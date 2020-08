Blitz-Abriss in Leisnig: Auf Industriebrache lagert giftige Substanz

Leisnig

Noch Freitagabend wurde mit Abrissarbeiten auf einer Industriebrache an der Weststraße von Leisnig begonnen. Die Analytische Task Force der Berufsfeuerwehr Leipzig hatte zuvor mit ihren Analysegeräten die Luft um das Gebäude analysiert, aus dem am Morgen gelber Rauch aufgestiegen war.

Gelber Qualm über Leisnig. Quelle: privat

Das Technische Hilfswerk rückte dann mit dem Abrissbagger an. Die Nacht über wurde gearbeitet. Das Unternehmen Umweltdienste Becker aus Chemnitz für das abgetragene Material per Containerfahrzeug weg. Feuerwehrleute aus Leisnig sicherten den Einsatz ab, die Einsatzleitung ging dann an Marko Gentzsch über. Am Sonnabend gegen 8 Uhr endete der Einsatz. Mehr als 24 Stunden lang hatten die Feuerwehrkameraden das Gelände unter ihrer Kontrolle. Jetzt ist das Tor polizeilich versiegelt.. Das Gelände darf nicht betreten werden.

DAZ Leisnig FFW Einsatz Schnallenfabrik Siegel Quelle: Sven Bartsch

Das Erdreich rund um beziehungsweise unter dem bunkerartigen Gebäude wurde abgetragen. Etwaige Kontaminationen mit giftigen Substanzen sollten damit behoben werden. Das Chemnitzer Unternehmen entsorgt das Material fachgerecht. Freitagfrüh war aus dem Gelände eine riesige giftig-gelbe Rauchwolke aufgestiegen.

Unter Atemschutz hatten Feuerwehrleute das Gebäude erkundet. Quelle: Sven Bartsch

Bleiben Kosten zunächst an der Stadt hängen?

Der Eigentümer des Objektes wohnt in den Niederlanden. Er hat jemanden aus Leisnig damit beauftragt, hin und wieder nach dem Objekt zu sehen. Momentan sieht es so aus, als würden die Kosten für den Einsatz, deren Höhe momentan nicht bezifferbar ist, an der Kommune Leisnig hängen bleiben. Nach der Schließung hatte die Treuhand das Gelände verkauft.

Umweltstraftat?

Uwe Dietrich vom Leisniger Bau- und Ordnungsamt dazu: „Es würde dann bei dieser Angelegenheit so laufen wie in anderen Fällen, wenn ein Eigentümer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und Gefahr von einem Objekt ausgeht.“ Es sei zu prüfen, ob eine Umweltstraftat vorliegt. Im Zuge einer Ersatzvornahme kann die Stadt die Gefahrenabwehr einleiten. Ob das dafür ausgegebene Geld jemals wieder zur Stadt zurück kommt, steht auf einem anderen Blatt.

Von S. Robak/ S.Bartsch