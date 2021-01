Blühendes Hauptgeschäft steht in Roßwein auf der Kippe

Roßwein

Die Weihnachtsausstellung und die Kameliensaison sind die Hauptgeschäfte für den Roßweiner Heimatverein. Auf die Einnahmen zum Jahresende mussten die Mitglieder aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen bereits verzichten, weil niemand das Museum besuchen durfte. Am 23. Januar würde die Kameliensaison beginnen und bis zum 28. März dauern. Doch bis dato ist nicht absehbar, ob und wann das große Gewächshaus im Wolfstal für Besucher geöffnet werden kann.

Saison noch nicht ganz abgeschrieben

Ganz abgeschrieben hat Martina Thiele die Saison noch nicht. Doch die Vereinschefin ist realistisch. Selbst wenn der jetzt wieder verlängerte Lockdown Ende Januar beendet würde, hieße das ja nicht, dass das Kamelienhaus geöffnet werden dürfe – und dass dann auch tatsächlich Besucher kommen.

Allein die in Sachsen schon länger geltende 15-Kilometer-Regelung fährt den Roßweinern ins Kontor. Von den interessierten Leuten aus der näheren Umgebung haben die meisten die Roßweiner Kamelie schon blühen gesehen. Die vielen Gäste von weiter her sind es, die fehlen werden. Von den Spaziergängern die sich vielleicht von Roßwein aus ins Wolfstal verirren, könne man keine Saison bestreiten. „Dafür lohnt es sich auch nicht, jemanden stundenlang dort hinzusetzen.“ Eintritt haben die Heimatfreunde nie genommen, aber Spenden haben die Besucher da gelassen. Von diesem Geld sind dann Investitionen getätigt worden – neue Blumenerde für die Pflanzen im vergangenen Jahr beispielsweise oder in den Jahren zuvor dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten am Gewächshaus.

Keine extra Ausstellung in diesem Jahr

Blühen werden die Kamelien natürlich auch in diesem Jahr, Öffnungszeiten interessieren die Pflanzen nicht. Sie wollen gehegt und gepflegt werden. Allein eine Ausstellung und ein bestimmtes Thema mit entsprechender Dekoration gibt es diesmal nicht. Der Aufwand lohne sich nicht angesichts der unsicheren Lage momentan. Jedes Jahr hatte Stadtgärtner Ingolf Kirschstein das Gewächshaus zu einem bestimmten Thema ausgestaltet und so für ein zusätzliches Schmankerl gesorgt. Außerdem sind Pflanzen und Souvenire verkauft worden. Falls doch noch irgendwann geöffnet werden kann, müssen in diesem Jahr einfach die Pflanzen an sich genügen. Rund 30 davon gibt es in Sachsens zweitältestem Kamelienhaus. In voller Blüte stand die größte und mit 200 Jahren älteste Wolfstal-Kamelie, die Alba Plena, zur Eröffnung im vergangenen Jahr. Aktuell ...

Hoffen auf Ende Februar

Um die 4000 Besucher pro Saison hatten das Roßweiner Kamelienhaus zuletzt besucht. Davon werden die Heimatfreunde in diesem Jahr nur träumen können – selbst wenn vielleicht, wie Martina Thiele hofft, wenigstens ab Ende Februar geöffnet werden kann. „Wir stehen in den Startlöchern, sobald es die Chance gibt, machen wir auf.“ Ihren Haushalt schrauben die Heimatvereinsmitglieder erst einmal so weit runter, dass nur die nötigsten Ausgaben bestritten werden. „Wir werden nicht gleich pleite gehen, aber es ist eine Frage der Zeit“, sagt Martina Thiele.

Von Manuela Engelmann-Bunk