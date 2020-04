Blühpaten gesucht: Blühwiese in Schmorren auf 4.000 Quadratmetern

Pulsitz/Schmorren

Mathias Schertenleib lässt den Acker durchatmen. Statt noch mehr Spargel anzubauen, gönnt der 24-Jährige einer etwa 4.000 Quadratmeter großen Fläche eine Weile Ruhe. Schon bald sprießen dort die unterschiedlichsten Frühblüher.

Mathias Schertenleib gehört zum Spargelhof in Pulsitz. Seine Familie bewirtschaftet die Felder in der Nähe. Hilft er nicht auf den Feldern der Familie, studiert der gelernte Landwirt in Dresden Agrarwirtschaft. Dort kam ihm auch die Idee zur Blühwiese. Einen großen Sack Frühblüher-Samen später stand der Plan. Buchweizen, verschiedene Kleesorten – die Fläche soll zum Leben erweckt werden. Und das am besten das ganze Jahr über.

Reichlich Platz bietet der 4.000 Quadratmeter große Acker in Schmorren. In den letzten Wochen bereitete Mathias Schertenleib den für die Aussaat der Frühblüher-Samen vor. Quelle: Sven Bartsch

In den letzten Wochen sorgte er mit mehreren Bodenbearbeitungsdurchgängen dafür, dass möglichst viel Unkraut auf ökologische Weise entfernt werden kann. Am Dienstag schlug dann endlich die große Stunde für die verschiedenen Samen. Mit seinem Fendt-Traktor zog er seine Bahnen über die Fläche, um das Saatgut auszusäen. Im besten Fall schafft der 24-Jährige auf diese Weise einen von Insektiziden befreiten Lebensraum für Bienen und andere kleine Lebewesen.

Blumen für Blühpaten

Für seine Blühwiese sucht Mathias Schertenleib Blühpaten. Eine Ostrauer Familie sicherte sich schon ein Stück Fläche und unterstützt den Landwirt so bei seiner Idee. „Blühpaten können sich später auch mal einen Strauß Blumen pflücken. Und ab 50 Euro gibt es ein Glas Honig aus regionalem Anbau“, sagt er.

Die Blühwiese, das betont der 24-Jährige, macht er nicht aus Profitgründen. Doch Blühpatenschaften würden ihm helfen, denn Zeit und Aufwand steckt hinter so einer großen Fläche. „Wir hoffen dieses Jahr auf Regen in den Sommermonaten. Dann bleibt uns zumindest das Bewässern erspart.“

Offene Ohren

Mit seiner Idee stieß er bei seiner Familie auf offene Ohren. „Mein Vater ist sehr wissbegierig. Ich habe das große Glück, in meinem Familienbetrieb neue Wege gehen zu können“, erzählt Mathias Schertenleib. Für ihn war es selbstverständlich, seine Ausbildung zum Landwirt in einem anderen als den elterlichen Betrieb zu machen. Und auch das Studium begann er, um sich weiterzubilden. „Für uns ist klar, dass wir so lange wie möglich von anderen lernen wollen. Nur so kann man in eine Familienbetrieb vorankommen.“ Bevor er sein Studium begann, lebte er ein Jahr in Neuseeland. „Auch dort habe ich in der Landwirtschaft gearbeitet und viele neue Ansichten erlebt. Irgendwas nimmt man immer mit.“

Fruchtfolge erweitern

Die Idee zur Blühwiese ist eine kleine, leise Möglichkeit, neue Wege zu gehen. Sie ist aber auch wirtschaftlich von Nutzen: „Auf diese Weise können wir den Boden auflockern, um die Fruchtfolge zu erweitern.“ Irgendwann wird auf dieser Fläche wieder einmal etwas angebaut werden. Dafür schafft Mathias Schertenleib jetzt die Voraussetzungen. Bis dahin kann der Boden aufatmen. Und für Tausende kleine Lebewesen entsteht neuer Lebensraum.

Von Stephanie Helm