Blütenzauber im Obstland ohne Kanonendonner

Leisnig

“Es geht los mit der Blüte, wir sind freudiger Erwartung.“ Da spricht ganz der Obstbauer aus den Worten von Jan Kalbitz, Vorstand der Obstland Dürrweitzschen AG. „Auch wenn manche sagen, wir hätten dieses Jahr eine zeitige Blüte, muss man sagen: Dieses Jahr haben wir die Normalität.“ Im Vergleich dazu habe die Obstblüte in den vergangenen zwei-drei Jahren sehr früh begonnen. Momentan sei der Boden noch sehr kalt.

Die Obstbauern haben Vorsorge getroffen, damit ihre künftigen Ernten vor Wetterschäden wie insbesondere Hagel geschützt werden. Auf einigen Plantagen ist bereits zu sehen: Mit großen Schutznetzen können die Früchte an den Bäumen geschützt werden.

Hagelschutzkanonen schweigen

Nun greift die Stratege, die Kalbitz bereits in den vergangenen Jahren nach extremen Hagel-Schlägen und entsprechenden Ernteeinbußen ankündigte: „Die Witterungsunbilden werden härter und unberechenbarer und zerstörten und schon ganze Ernten. Wir müssen deshalb zum direkten Schutz übergehen.“

Was die Anwohner der Plantagen freuen wird: Das Unternehmen wollen ab jetzt auf den Einsatz der Hagelschutzkanonen verzichten. „Wir gehen zum direkten Schutz von Baum, Blüte und Frucht über“, so Kalbitz. Neben dem Schutz vor Witterungseinflüssen müsse zudem der Faktor Bewässerung stärker mit ins Kalkül gezogen werden: Einige der Obstsorten würden es bei länger anhaltenden Trockenperioden mit ihren Wurzeln nicht so tief ins Erdreich schaffen, um sich dort noch ihr Wasser selbst zu suchen.

Auch wenn sich erst jetzt die Blütenpracht entfaltet- zum Beispiel bei den Kirschen – ließen die Obstbauern ihre Hände nicht ruhen in den vergangenen Monaten, und das hinterließ Spuren: Es wurden Plantagen in Größenordnungen gerodet, insgesamt etwa 20 Prozent der gesamten Obstanbaufläche, sowohl in Leisnig als auch in Sornzig und Ablaß. Das Holz verbleibe als Bio-Masse auf den Feldern und gehe in Form von organischem Substrat wieder in den Stoffkreislauf ein.

Von Anlagen getrennt

„Wir haben uns von einigen Anlagen getrennt“, so Kalbitz. „Sie stammten aus der Mitte der 90er Jahre. Die Bäume bringen nicht mehr die erwarteten Mengen. Wir stellen derzeit um.“ Diese Umstellung erstreckt sich auf viele Facetten der Obstproduktion. So werden heute die Bäume in engeren Reihen gesetzt. Auf diese Weise können pro Hektar mehr Bäume gepflanzt werden. Das ermögliche eine effizientere Bewirtschaftung, unter anderem durch einen höheren Mechanisierungsgrad bei der Pflege.

Der Pflanzplan orientiere bereits seit mehreren Jahren auf Sortenkonsolidierung: „Der Markt ändert sich“, so Kalbitz, „der Verbraucher möchte bevorzugt Farbe, nach dem Motto: je röter desto besser. Daran richten wir uns aus.“ Früchte an jüngeren Bäumen bekämen mehr Licht – allein das verspreche bereits, dass dem Verbraucherwunsch entsprochen werden kann.

Von Steffi Robak