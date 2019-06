Hartha

Ein kleiner Piecks mit einer Injektionsnadel, der kurz wehtut. Danach läuft weniger als zehn Minuten lang Blut durch einen dünnen Schlauch in einen Beutel. Dieser kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Allerdings fehlt es vielerorts an Blutspendern. In Hartha hingegen steigt die Anzahl der Spender: 2018 konnte der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) und der Blutspendedienst 190 Spender vermerken.

Am Freitag ist Weltblutspendertag. Unter dem Motto „Spende Blut. Erst wenn’s fehlt, fällt es auf!” findet der internationale Aktionstag in Deutschland statt. Die sechs deutschen DRK-Blutspendedienste wollen damit aufzeigen, dass eine sichere Versorgung mit Blutpräparaten nur durch genügend Spender zu leisten ist. Allein in Sachsen werden 650 Blutspenden täglich benötigt. Das Blutspende-Barometer auf der Internetseite des DRK-Sachsen zeigt allerdings an, dass in drei Blutgruppen eine normale Versorgung möglich und in den restlichen fünf Gruppen der Blutbedarf kaum gedeckt ist.

18- bis 69-Jährige dürfen Spenden

„Ob Jung oder Alt, jeder könnte von jetzt auf gleich eine Spende benötigen“, sagt Vorsitzender des Ortsvereins der DRK Hartha Jens Richter. Bereits in diesem Jahr seien 100 Spender zu den Blutspendeterminen in Hartha gekommen, berichtet Kerstin Schweiger, Pressesprecherin des DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. 80 Prozent dieser Spenden werden in den Krankenhäusern der Region eingesetzt. „Die Tendenz steigt in Hartha, natürlich könnten es aber immer mehr sein“, so Richter. Daher sei es wichtig auf die Relevanz von Blutspenden aufmerksam zu machen. Zudem fallen immer wieder aktive Spender weg, da sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Von 18 bis 69 Jahren dürfen gesunde und stabile Menschen ihr Blut abgeben.

Einige Spender aus Gersdorf fielen weg

Mittlerweile finden die Blutspendetermine in der Feuerwehr Hartha statt. Mehrmals mussten sie ein neues Lokal finden, da die anderen nicht der hygienischen Vorschriften entsprachen oder zu klein waren. Außerdem wurde bereits 2016 die Grundschule in Gersdorf als Lokal zum Blutspenden geschlossen, so dass Gersdorfer nun nach Hartha müssen. „Wir bedanken uns im Namen der Patienten bei den Spendern herzlich für ihr Verständnis und ihre Treue“, so Schweiger. Trotzdem seien einige Spender durch das fehlende Angebot in Gersdorf vor drei Jahren weggefallen. Es werden dennoch immer wieder neue Vorräte gebraucht. Das Blut sei für bestimmte Präparate nur ein paar Tage haltbar, höchstens zwei Wochen. Deshalb werden ständig neue Spenden gebraucht.

19 Prozent der Blutspenden werden bei Krebs- und 16 Prozent bei Bauch-Erkrankungen sowie Magen- und Darmkrankheiten eingesetzt. Zwölf Prozent des gespendeten Blutes wird bei Verletzungen durch Straßen-, Sport-, Berufs- und Haushaltsunfällen benötigt. „ Blutspenden ist ein Akt der Menschlichkeit“, so Richter.

Kommentar: Eine Stunde für ein Menschenleben von Nicole Grziwa Nur drei Prozent der Weltbevölkerung geht Blut spenden, obwohl 33 Prozent dafür geeignet wären. Eine erschütternde Anzahl. Zugegeben, es gehört nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, mir eine Kanüle in den Arm stechen zu lassen und dabei zuzusehen, wie circa 450 Milliliter Blut aus meiner Vene in einen Beutel fließen. Den meisten wird verständlicherweise mulmig zumute. Dieses Unwohlsein verspürt man gerade mal zehn Minuten – einen Menschen verliert man für den Rest seines Lebens, wenn ihm mangels an Blutvorräten nicht geholfen werden kann. Vielen wird dies erst bewusst, wenn sie selbst in dieser Situation stecken. Menschlichkeit kann nicht einfacher sein. Daher lautet auch mein Aufruf an alle am heutigen Weltblutspendertag, die gesundheitlich fit genug sind und nicht an Nadel-Phobien leiden: Nehmt euch eine Stunde Zeit und geht Blut spenden! n.grziwa@lvz.de

Von Nicole Grziwa