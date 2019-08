Hartha

Sommerloch? Von wegen! Viele Menschen kamen in dieser Woche trotz Sommerferien und drückender Hitze zum Blutspendetermin in die Harthaer Feuerwehr. Außerdem fällt auf, dass vermehrt jüngere Spender ihr Blut in Hartha abzapfen lassen. Dennoch fehlt es insgesamt in Sachsen an Spendern.

Um 15.45 Uhr, eine Viertelstunde nachdem der Blutspendetermin in Hartha angefangen hat, waren zwei Spender bereits mit dem Blutbeutel verbunden. Drei saßen an einem Tisch und füllten den Bogen aus, den man bei jeder Spende abgeben muss. Ein paar andere Spender aßen etwas, tranken Wasser oder Kaffee – sie hatten es schon hinter sich.

Hartha verzeichnet Neuspender

Während des Sommerlochs nehmen viele Sachsen Blutspendetermine nicht wahr. Mit einer Blutspende könnten allerdings drei Leben gerettet werden. In Hartha kamen am Dienstag insgesamt 50 Spender, von denen drei zum ersten Mal bei einem Termin waren. Generell steige die Anzahl in Hartha. Letztes Jahr habe der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) und der Blutspendedienst 190 Spender verzeichnen können. In diesem Jahr kamen bereits 150 in das Gerätehaus der Feuerwehr Hartha. „Voriges Jahr wurden wir im Sommerloch überrannt“, erzählt Anja Theophil, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des DRK. „In diesem Jahr müssten es sogar ein paar mehr gewesen sein“, sagt Vorstand des DRK-Ortsvereins Jens Richter.

DRK-Ortsverein Vorsitzender Jens Richter und DRK Referentin für Öffentlichkeit Anja Theophil beim Blutspendetermin in Hartha. Quelle: Nicole Grziwa

„Die Spendenbereitschaft ist generell aber sehr gering“, so Theophil. Nur drei Prozent von denjenigen, die gesundheitlich imstande und nicht zu alt wären, gehen zu den regelmäßigen Terminen in ganz Deutschland. Zudem bemerke Theophil auch einen demografischen Wandel unter den Spendern, die immer älter werden. Sie ist unter anderem für die Koordination der Blutspendetermine zuständig und oftmals von Torgau bis Hartha unterwegs, um selbst vor Ort zu sein.

Spender dürften bis einen Tag vor ihrem 72. Geburtstag zu den Terminen erscheinen. Noch vor drei Jahren habe sie den Wandel auch in Hartha sehen können. Doch mittlerweile kommen vermehrt junge Menschen dazu. „Ich lese das an den Geburtsjahren der Spender ab.“, so Theophil. „Der Ortsverein in Hartha ist sehr stark. Ich glaube, dass es an deren Werbung liegt. Außerdem werden sie auch sehr von der Feuerwehr unterstützt“.

DRK-Ortsverein immer präsent

„Wir arbeiten mit Schulen und Sportvereinen zusammen“, erklärt Richter. Zudem böte der Verein Ersthelferausbildungen ab 16 Jahren an. Der DRK-Ortsverein gewährleistet die sanitätsdienstliche Absicherung auf Festen und anderen Veranstaltungen und hilft im Katastrophenschutz. „Bei uns fehlt es allerdings auch an Nachwuchs im Verein.“ Daher versuchen sie unter anderem durch den Schulsanitätsdienst Jugendliche an das vielseitige Ehrenamt heranzuführen.

Von Nicole Grziwa