Hartha

Blutspenden werden immer gebraucht – auch in Zeiten von Corona. In der letzten Woche lud das DRK zum Spenden in die Harthaer Feuerwehr ein. Jens Richter, Vorsitzender des Ortsverbandes ist mit der Resonanz zufrieden. „Unter den derzeitigen Umständen können wir zufrieden über die Impfbereitschaft sein. Im ersten Lockdown war das anders“, erklärt Richter. Normalerweise gäbe es nach der Spende ein kleines Frühstück als Dankeschön. „Das muss nun wegen der Corona-Maßnahmen ausfallen.“ Außerdem wird bei den Spender die Temperatur gemessen und es gilt die Pflicht, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Termine online gebucht

Die meisten Spenderinnen und Spender sind der Bitte nachgekommen, sich über die DRK-Hotline oder online für die Blutspendetermine zu registrieren. So sei sichergestellt, dass nicht zu viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen und die Abstände gewahrt würden. Gerade die Älteren würden die Online-Anmeldung noch nicht so nutzen, aber da nicht alle Termine verbucht waren, konnten sie dennoch drankommen. Insgesamt 54 Blutspenden konnte das DRK verzeichnen, davon sogar sechs Erstspender. „Das ist schön, da die Altersgrenze bei 73 Jahren liegt und wir auch die nächste Generation Blutspender brauchen“, zeigt sich Richter erfreut.

Die nächsten Termine für Hartha stehen bereits fest: 3. August, 19. Oktober und 28. Dezember.

Von Kathleen Retzar