Bockwindmühle in Strocken: Ist ein Verein die Rettung?

Strocken

„Die Mühle feiert in diesem Jahr ihren 150. Baugeburtstag. Grund genug endlich tätig zu werden“, sagt Thomas Malkowski. Er sorgt sich um die Bockwindmühle in Strocken, wandt sich zuletzt an die Denkmalschutzbehörde, um auf das Schicksal des historischen Bauwerks aufmerksam zu machen. In den vergangenen Wochen nahm die Geschichte ihren weiteren Verlauf.

Anwohner will helfen

Thomas Malkowski kontaktierte die Besitzer der Mühle. Er bot ihnen seine Hilfe an, wolle den Kontakt zu Baufirmen aus der Region vermitteln, um zumindest die Denkmalschutzauflagen zu erfüllen und damit den weiteren Verfall der Mühle zu stoppen. Außerdem regte er an, einen Verein zu gründen. Der können Fördermittel akquirieren und die öffentliche Hand stärker einbeziehen.

Einmaliges Mühlenensemble

Er nahm aber nicht nur Kontakt zu den Besitzern auf, sondern hörte sich auch in Fachkreisen um. „Ich habe mit mehreren Mühlenfachleuten und -sachverständigen gesprochen. Einer hatte die Mühle sogar schon mal besichtigt und begutachtet“, erzählt Thomas Malkowski. „Er ist der Ansicht, das die Mühlenbausubstanz durchaus erhaltenswert sei. Allein deshalb, weil das Mühlenensemble in Deutschland einmalig ist.“ Thomas Malkowski, der selbst in Strocken lebt und ein großer Mühlen-Fan ist, appelliert an die Eigentümer: „Alle sagen, es wäre frevelhaft, die Mühle weiter verfallen zu lassen, insbesondere da sich das Denkmalschutzamt offensichtlich nicht nährer darum bemüht.“

Denkmalschutz mit Fall vertraut

Beim Landratsamt nachgehakt, erfährt man, dass die Denkmalschutzbehörde sehr wohl mit dem Fall vertraut ist. „Sie steht in Kontakt zu den Eigentümern. Die Eigentümer haben Ende letzten Jahres als erste Sicherungsmaßnahme einen Witterungsschutz für die Konstruktion des Mühlenbockes hergestellt“, erklärt Pressesprecher André Kaiser. Dem Denkmalschutz gehe es vor allem darum, alle noch vor Ort vorhandenen Originalteile der Bockwindmühle vor Witterungseinflüssen zu schützen und zu sichern. Das sieht auch Thomas Malkowski so: „Es muss eine Plane über Welle und Kammräder und ein Notdach gebaut werden, um den Hausbaum zu schützen.“

Fördermittel beantragen

Eine Pflicht zum Wiederaufbau der Mühle besteht aufgrund der schon im Jahr 1996 erfolgten kompletten Demontage nicht, heißt es aus dem Landratsamt weiter. „Die im Jahre 2002 mit der Wiedererrichtung des Mühlenbockes und des Mühlenkastens begonnene Rekonstruktion sollte aber wenn möglich auch fortgesetzt und vollendet werden“, fügt André Kaiser an.

Allen ist dabei bewusst: Solche Maßnahmen kosten Geld. Eine Menge Geld. Doch es ist nicht gänzlich aussichtslos. „Für Denkmaleigentümer besteht die Möglichkeit, bei der Unteren Denkmalschutzbehörde Förderanträge für Sicherungs-, Erhaltungs- und Rekonstruktionsarbeiten an Denkmalen zu stellen. Des Weiteren bietet das Leader-Programm gerade auch für denkmalgeschützte Gebäude im ländlichen Raum verschiedene Fördermöglichkeiten an“, erklärt der Pressesprecher.

Eigentümer in der Pflicht

Laut sächsischem Denkmalschutzgesetz haben Eigentümer von Kulturdenkmalen diese pfleglich zu behandeln, im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und vor Gefährdung zu schützen. „Kommen Eigentümer dieser Verpflichtung nachweislich nicht nach, kann unter bestimmten Voraussetzungen der Landkreis ersatzweise Sicherungsmaßnahmen ergreifen“, so André Kaiser. So weit ist es noch nicht. „Wir geben uns Mühe und versuchen, in kleinen Schritten etwas zu erhalten“, sagt Stephanie Höpfner. Ihr und ihrer Familie gehört die Bockwindmühle, das Wohnhaus und auch die Industriemühle auf dem Grundstück.

Vereinsgründung geplant

Mit den Besitzern der Mühle ist Thomas Malkowski mittlerweile in Kontakt. Wenn es die Corona-Lage zulässt, soll es ein Zusammentreffen geben. Thomas Malkowski lässt derweil das Unterfangen Vereinsgründung Form annehmen – vorerst geht das nur gedanklich. „Um einen Verein zu gründen, muss man zusammen sitzen“, sagt er. In Pandemie-Zeiten ist das nicht möglich. Aber der Plan steht. Mit Mühlenfachleuten aus ganz Deutschland hält er Kontakt. Er hofft, dass die Besitzer der Idee offen gegenüber stehen und sich aktiv daran beteiligen. Wenn nicht, gäbe es als aller letzten Notnagel die Möglichkeit, die Mühle als Verein zu kaufen und sie woanders wieder aufzubauen. Schöner wäre aber, sie könnte an ihrem ursprünglichen Standort erhalten bleiben.

„Es interessiert niemanden“

Über das fehlende Engagement von Gemeinde und Gemeinderäten ist Thomas Malkowski schwer enttäuscht. „Es interessiert einfach niemanden, was mit der Mühle passiert“, sagt er. „Weder Verwaltung noch die einzelnen Fraktionen.“

Von Stephanie Helm