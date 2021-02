Böhrigen

Mann mit Schusswaffe in der einen und Messer in der anderen Hand. So wurde der Polizei am Montagmittag ein Streit zwischen Nachbarn in Böhrigen (Gemeinde Striegistal) geschildert, der offenbar eskalierte. Dabei sei auch eine Schusswaffe in die Luft abgefeuert worden, hieß es.

Pistole im Hosenbund

Als die Polizei anrückte und vor Ort auf den mutmaßlichen Schützen traf, verschwand dieser in seiner Laube. Dabei bemerkten die Beamten, dass der Gartenbesitzer augenscheinlich eine Schusswaffe im Hosenbund stecken hatte. Es gelang den Polizisten, den Mann (65) dazu zu bewegen, aus seiner Laube zu treten. Anschließend konnten sie ihn überwältigen. In der Laube fanden die Polizisten ein Druckluftgewehr, zwei Druckluftpistolen, Munition und ein Messer, was sie alles sicherstellten.

Die Polizei ermittelt nun gegen den deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der Bedrohung. Zudem erstatteten die Beamten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

