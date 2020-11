Böses Erwachen in Leisnig: Plötzlich 90 Cent mehr pro gekippte Tonne

Leisnig

Die Bewohner vom Wohngebiet An der Meline in Leisnig können sich nur wundern. Jüngst flatterte ihnen von ihrem Vermieter, der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Ablaß, ein Schreiben ins Haus. Ab dem Jahr 2021 werden ihnen pro Kippung einer Mülltonne 0,90 Euro zusätzlich berechnet. Das nennt sich dann Vollservice.

Das gilt sowohl für Restmüll, Biomüll und so genannte Leichtstoffe, also die gelbe Wertstofftonne. Die Kosten pro Hausaufgang werden sich damit jährlich um etwa 150 Euro erhöhen, so der Vermieter in dem Schreiben. Im Rahmen der Betriebskostenabrechnung werden diese auf die Mieter umgelegt.

Dieser Vollservice besteht offenbar darin, dass die Tonnen aus ihren umzäunten Behältereinhausungen herausgeholt werden. Hartmut Lodd, der an der Meline wohnt, sagt dazu: „Wir haben an vielen Stellen im Wohngebiet überhaupt keine Chance, diesen zusätzlichen 90 Cent zu entgehen. Denn wenn die Tonnen vorher aus der Umhausung geholt und an die Straße gestellt würden, wäre die Straße blockiert. Das Müllauto käme gar nicht mehr durch.“ Im gesamten Wohngebiet würden diese Zusatzkosten als zusätzliche finanzielle Bürde gesehen. Es ändert sich nichts im Vergleich zu den Jahren zuvor. Hartmut Lodd: „Wir sollen für eine Leistung bezahlen, die all die Jahre bereits erbracht wurde.“

Jens Irmer, Geschäftsführer des Unternehmen Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen (EKM) erläutert den Hintergrund: „Die Bereitstellung der Tonnen obliegt dem Vermieter, oder er überträgt das an Dritte wie einen Hausmeister. Wenn die Müllmänner eine Tonne aus einer Umhausung holen müssen – diese gilt als Privatgrundstück – ist das eine Leistung aus dem Vollservice. Die Tonnen stehen in der Umhausung nicht zu Abholung bereit.“ Irmers Sichtweise: Der Entsorger will ab 2021 eine Leistung bezahlt haben, die er sich in all den bisherigen Jahren nicht vergüten ließ.

Von Steffi Robak