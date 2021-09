Bombardement mit Sex-Nachrichten in Großweitzschen war Fall für Landgericht

Chemnitz/Großweitzschen

Kurzer Prozess im Landgericht Chemnitz. Nach nur sechs Minuten war diese Berufungsverhandlung vor der 2. Strafkammer vorbei. Ein 28-Jähriger aus Großweitzschen war mit seinem Urteil des Amtsgerichtes Döbeln nicht einverstanden. Dort hatte ihn Richterin Marion Zöllner als Jugendschutzgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu anderthalb Jahren Haft mit Bewährung verurteilt.

Berufung zurück

Und warum war es ein so kurzer Prozess in der 2. Instanz? „Der Angeklagte und sein Verteidiger erklärten, ihre Berufung gegen das amtsgerichtliche Urteil zurückzunehmen. Die Staatsanwaltschaft stimmte zu“, informiert Marika Lang, Richterin am Landgericht Chemnitz und dessen Pressesprecherin, auf Nachfrage von lvz.de. Damit ist das Döbelner Urteil rechtskräftig.

Sexfotos im Minutentakt

Als Verteidiger hatte der Großweitzschener einen Rechtsanwalt aus Döbeln. Richterin Zöllner hatte ihn dem Angeklagten in der ersten Gerichtsinstanz als Pflichtverteidiger beigeordnet, weil sie dies rechtlich für geboten hielt. Auch wenn die Verhandlung im Landgericht nun recht kurz war, kann der Verteidiger trotzdem sein Anwaltsgebühren in Rechnung stellen. Die bezahlt zunächst der Staat stellt sie dann aber dem Verurteilten in Rechnung.

„Du musst nicht befürchten, dass so etwas noch einmal passiert. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt“, sagt der Angeklagte, selbst dreifache Vater, im Amtsgerichtsprozess im Juni in Richtung des Mädchens. Das Gericht verurteilte den gelernten Fahrzeuglackierer dafür, dass er im Oktober des vergangenen Jahres eine 13-Jährige drei Tage lang mit Whatsapp-Nachrichten bombardiert hatte. Im Minutentakt schickte er dem Mädchen Fotos und Videos an das Mädchen, in deren Nachbarschaft er wohnte und mit deren Familie er bekannt war.

Eindeutige Aufforderungen

Die Nachrichten zeigten mal entblößte Geschlechtsteile, mal sexuelle Handlungen unter Erwachsenen. Jedes Foto, jedes Video war dabei in teilweise derber Sprache mit der eindeutigen Aufforderung verbunden, das Mädchen solle selbst solche Handlungen mit dem Angeklagten vollziehen. Außerdem hatte er dem Mädchen ans Gesäß gefasst.

Seine Bewährungszeit dauert drei Jahre, hat Richterin Zöllner beschlossen. Dass er seine begonnen Therapie fortführt, machte das Gericht dem Angeklagten zur Auflage. Außerdem soll er 1500 Euro an die Geschädigte zahlen. Mit der Rechtskraft des Urteils gelten jetzt auch die Auflagen zur Bewährung.

Von Dirk Wurzel (mit Manuela Engelmann)