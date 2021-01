Das gefährliche Relikt aus dem 2. Weltkrieg wiegt 250 Kilogramm. Die Bombe haben Arbeiter beim Baggern in Nossen gefunden. Nun wird sie gesprengt, wofür auch evakuiert werden musste.

Bombenfund in Nossen – für Sprengung Ortsteile evakuiert

