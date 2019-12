Bowlen statt Blaulicht: Kreisjugendfeuerwehr lässt Jahr in Döbeln ausklingen

Döbeln

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und damit auch das des Regionalbereiches Döbeln der mittelsächsischen Kreisjugendfeuerwehr. Gebrannt hat jedoch zum Abschluss glücklicherweise nichts. Stattdessen haben der Döbelner Regionaljugendfeuerwehrwart Ramon Schulze und seine Kameraden einen sportlichen Jahresabschluss für die Jugendwehren des Altkreises Döbeln organisiert.

Sport und Spaß

Und aus diesem Grund war der Parkplatz des Welwel am Samstag auch gut mit einigen Feuerwehrfahrzeugen gefüllt – und zwar aus Döbeln, Limmritz, Hartha mit Gersdorf, Roßwein und Gleisberg. Alle waren mit ihren Jugendabteilungen angerückt, um gemeinsam Spaß zu haben – und um vielleicht auch den ein oder anderen Pokal mit nach Hause zu nehmen. Denn Trophäen gab es für die Gewinner des kleinen Bowling-Turniers, das in drei Altersklassen ausgetragen wurde. Und wer nicht gerade Bowlingkugeln über das geölte Parkett schleuderte, konnte sich beim Tischtennis, Badminton oder Tennis austoben.

Testlauf fürs kommende Jahr

Eine Jahresabschlussaktion dieser Art gab es bisher noch nicht, wie Ramon Schulze erklärt. Es ist sozusagen ein Testlauf, wie der erst im Februar neu gewählte Regionalbereichsleiter für Döbeln sagt. „Bisher gab es jedes Jahr meistens nur eine große Aktion. Wir wollen jetzt zwei oder drei stemmen – wenn es die finanzielle Lage zulässt“, so Schulze über die Pläne fürs kommende Jahr. „Die Jugendwehren im Altkreis sollen noch enger zusammenwachsen. Wir möchten das Wir-Gefühl wieder stärken.“ Dazu gehört auch, alle 14 Jugendwehren des Altkreises besser unter einen Hut zu bekommen, so dass so viele wie möglich an gemeinsamen Aktionen teilnehmen können und niemand hinten runterfällt. Fest geplant ist etwa schon ein großer gemeinsamer Löschangriff. Noch nicht ganz Spruchreif, aber angedacht, ist ein großes Zeltlager für den Nachwuchs.

Die Zahlen zum Abschluss 66 Nachwuchsfeuerwehrfrauen und -männer feierten am Samstag im Welwel den Abschluss des Jahres. 19 Betreuer sorgten dafür, dass alles in geregelten Bahnen ablief und legten sich beim Sport auch selbst mit ins Zeug. Bei Bowling kämpfte die Feuerwehrjugend in drei Altersklassen um die Pokale. Die Aufteilung sorgte für faire Bedingungen, denn der Jugendfeuerwehr kann man bereits mit 8 Jahren beitreten und bis 18 bleiben.

Denn mit Zelten haben die jungen Kameraden gute Erfahrungen gemacht. Denn das Zeltlager in Hartha, das anlässlich des 60-jährigen bestehens der dortigen Jugendfeuerwehr auf die Beine gestellt wurde, zählt Schulze zu den Highlights des nun langsam zum Ende kommenden Jahres. Dazu zähle auch die Delegiertenversammlung in Mittweida sowiedie gemeinsam mit dem Döbelner THW auf die Beine gestellte 24-Stunden-Übung mit großem Abschluss im Döbelner Gewerbegebiet-Süd.

Jahresstatistik wird angefertigt

Und wie geht es weiter? Das in der Sporthalle des Welwel extra aufgehängte Transparent mit dem Slogan „Wie löschen... Wir retten... in Zukunft“ drängt die Frage nach dem Blick nach vorne praktisch auf. „Mit Nachwuchs sieht es in Städten wie Döbeln oder Hartha eigentlich ganz gut aus“, meint Ramon Schulze. Probleme hätten eher kleinere Gemeinden wie etwa Zschaitz-Ottewig. „Aber das sehen wir dann ganz genau Mitte nächsten Monats, wenn wir uns zusammensetzen und den Statistikbogen für die Region fertig machen“, erläutert der Jugendfeuerwehrwart.

Von André Pitz