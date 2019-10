Döbeln

Gegen 18.38 Uhr sind Döbelner Feuerwehrleute ausgerückt. Zunächst hieß es, das Vordach von einem Eigenheim in der engen Gasse habe gebrannt. Laut Einsatzleiter Thomas Harnisch handelte es sich um einen Fehlalarm. Er erläutert: „Jemand hatte versucht, an einem Dach Moos abzubrennen. Dabei geriet eine Konifere in der Nähe in Brand.“

Dies habe der Grundstückseigentümer selbst in den Griff bekommen. Die Feuerwehrleute mussten ihre Löschtechnik nicht zum Einsatz bringen. Die Döbelner Einsatzkräfte waren mit fünf Fahrzeugen sowie 23 Mann Besatzung am Einsatzort und gegen 19.30 Uhr von dort wieder zurück.

Von Steffi Robak