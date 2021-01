Brand beschäftigt Waldheim

Waldheim

Waldheim Der schlimme Brand in Neuschönberg beschäftigt auch die Stadtverwaltung Waldheim. So kann sich Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) vorstellen, die Retter in der Not zu ehren. Die Zeitungsboten Patrick Ziera und seine Freundin hatten das Feuer am Sonnabend gegen zwei Uhr morgens bemerkt, den Notruf gewählt, die Leute aus dem Haus geholt und so Schlimmeres verhindert. Das beeindruckt auch den Bürgermeister. „Wir sollten darüber nachdenken, wie man diese Personen ehrt“, sagt Steffen Ernst.

Er war am Sonnabendmorgen selbst in Neuschönberg und hat mit dem ausgebrannten Hausbesitzer gesprochen. „Ich habe ihm gesagt, wenn es Fragen gibt, steht ihm die Stadtverwaltung zur Verfügung.“ Zu einer konkreten Hilfsaktion, etwa eine Spendensammlung, kann der Bürgermeister noch nichts Verbindliches sagen. Das müsse erst besprochen werden.

Dass es im Ortsteil Neuschönberg Probleme mit dem Löschwasser gibt, ist seit 2019 bekannt. Die Stadt hatte damals eine Analyse anfertigen lassen. Daraufhin kamen einige neue Zisternen hinzu, beispielsweise in Schönberg und auf dem Breitenberg. Nur in Neuschönberg ist nichts passiert, weil eben auch viel Vorarbeit nötig sei, einen Feuerlöschteich zu sanieren. Bürgermeister Ernst sagt, dass die Feuerwehr dort mit Tanklöschfahrzeugen die Wasserversorgung im Pendelverkehr einrichten kann. Und dies wohl auch am Sonnabend so gehandhabt hätte,wenn nicht dankenswerterweise die Anwohner das Wasser aus ihren noch gefüllten Swimmingpools zur Verfügung gestellt hätten.

Von Dirk Wurzel