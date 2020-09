Brand in Kriebethal – auch Waldheimer Wehr rückt mit aus

Kriebethal

Bis nach Waldheim war am Dienstagabend die Sirene in Kriebethal zu hören. Diese heulte gegen 18 Uhr auf. Zunächst hieß es noch, eine Wohnung brenne. Es war aber letztlich nur ein Schuppen an der Robert-Koch-Straße, der in Flammen stand. Jedoch kamen dessen beiden Besitzer vorsorglich ins Krankenhaus. Wie Sven Knechtel, der den Einsatz leitete, vor Ort sagte, haben die Leute versucht, den Brand selbst zu löschen.

26 Kameraden waren im Einsatz. Die Waldheimer konnten wieder abrücken, der Hubsteiger wurde nicht benötigt. Gegen 19 Uhr hatten die Feuerwehrleute, die unter anderem von den Ortswehren Kriebethal, Grünlichtenberg und Reichenbach kamen, das Feuer unter Kontrolle. Das Wasser nahmen die Kameraden aus dem Hydranten. Bis die Versorgung aufgebaut war, löschten sie mit dem Vorräten des Tanklöschfahrzeugs.

Von Dirk Wurzel