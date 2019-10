Reinsdorf

Nach dem Brand in der Biogasanlage der Agrargenossenschaft Reinsdorf sind nun die Brandermittler der Polizei im Einsatz. Sie versuchen festzustellen, was zu dem Brand führte, der am Montagabend und Dienstagmorgen über 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften in Atem hielt. „Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei prüfen dabei insbesondere eine mögliche technische Brandursache“, teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mit. Nach ihren Angaben liegt der entstandene Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Ein Kamerad leicht verletzt

Gebrannt hat es in Reinsdorf nach Auskunft der Feuerwehreinsatzleitung in der Halle, wo die Gärreste zu Pellets verarbeitet werden. Neben der Kameraden der Waldheimer Ortswehren aus Schönberg, Massanei, Waldheim, Meinsberg, Reinsdorf und Richzenhain waren auch Feuerwehrleute aus Hartha im Einsatz. Ein Kamerad aus deren Reihen verletzte sich leicht und habe sich den Fuß verknackst. Ansonsten gab es keine weiteren Verletzten.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Trocknungshalle überwiegend mit Wasser, griffen aber teilweise auch zu Schaum, wie Einsatzleiter Sebastian Blech von der Feuerwehr Schönberg sagt. Mit der Wasserversorgung gab es keine Probleme. „Dort gibt es einen großen Löschwasserteich“, so Sebastian Blech. Gegen 23 Uhr rückten die Feuerwehren am Montagabend zum Einsatz nach Reinsdorf aus. Dieser war gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen beendet. Die Brandhalle steht noch, allerdings sei ein Teil des Daches durchgebrannt.

Ähnlicher Brandfall vor sechs Jahren

Vor sechs Jahren, ebenfalls im Oktober, hat es schon einmal in der Trocknungshalle der Agrargenossenschaft. Auch damals lag der Schaden im sechsstelligen Bereich. Es war damals der erste Fall in Mittelsachsen, indem Teile einer Biogasanlage brannten. Wie auch vor sechs Jahren griff das Feuer in der Nacht zum Dienstag zum Glück nicht auf den Gärbehälter der Anlage über, was schlimm hätte ausgehen können.

Von Dirk Wurzel