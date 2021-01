Brand in Waldheim: Feuerwehr zieht Löschwasser aus Swimmingpools

Neuschönberg

Löschteich leer, die Swimmingpools aber voll. So gestaltete sich die Löschwasserproblematik am frühen Sonnabendmorgen für die Feuerwehrleute im Waldheimer Ortsteil Neuschönberg. „Ein großes Dankeschön an die Anwohner, die uns unkompliziert geholfen haben und ihr Wasser zur Verfügung stellten“, sagt Daniel Seifert. Der Gemeinde-Wehrleiter der Waldheimer Feuerwehr hat diesen Großeinsatz mit insgesamt 80 Einsatzkräften geleitet. Neben den Feuerwehren aus Reinsdorf, Richzenhain, Massanei, Schönberg, Meinsberg und Waldheim waren auch die Wehren aus Hartha, Geringswalde und Limmritz im Löscheinsatz. Dazu noch DRK, Johanniter und Polizei. Die Alarmierung ging gegen 2 Uhr morgens raus.

Der Löschteich ist fast trocken. . Quelle: Sven Bartsch

Gemeldet war ursprünglich ein Garagenbrand. Aber vor Ort sahen die Kameraden, dass sie es mit einer weitaus dramatischeren Lage zu tun hatten. „Als wir ankamen, stand das Gebäude in Vollbrand“, sagt Daniel Seifert. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus, das jetzt unbewohnbar ist. Die Bewohner – sie blieben zum Glück alle unverletzt – kamen bei Verwandten unter. „Schlimm. Die Leute haben alles verloren, das geht einem schon nahe“, sagt Steffen Blech. Waldheims Altbürgermeister war als aktiver Feuerwehrkamerad der Ortswehr Schönberg selbst mit im Einsatz. Er dankt den Johannitern, die die Kameraden mit Essen und Getränken versorgt haben.

In Neuschönberg ist ein Einfamilienhaus abgebrannt. Die Waldheimer Feuerwehren waren im Großeinsatz. Quelle: Sven Bartsch

Die Wehren aus Limmritz, Hartha und Geringswalde sollten mit ihren Tanklöschfahrzeugen eigentlich die Wasserversorgung im Pendelverkehr übernehmen. Weil aber die Nachbarn mit ihren Pools einsprangen, sei das dann nicht mehr im großen Umfang notwendig gewesen. Die Probleme mit dem Löschteich in Neuschönberg sind bekannt, die Stadt hat diese auf dem Schirm. Der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Waldheim weist ihn als sanierungsbedürftig aus. „Er sollte jetzt als nächstes gemacht werden“, sagt Daniel Seifert. Er berichtetet weiter, dass es die Feuerwehrleute verhindern konnten, dass das Feuer auf die angrenzende Garage und die Fahrzeuge übergreift.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, waren am Sonnabendmorgen Brandursachenermittler im Einsatz. Angaben zur Schadenshöhe lagen noch nicht vor.

Von Dirk Wurzel