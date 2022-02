Brand in Wohnhaus in Döbeln-Neugreußnig

Döbeln

Mit 27Kameraden und 5 Feuerwehrfahrzeugen waren die Döbelner und Ebersbacher Feuerwehr am Sonntagmorgen in Neugreußnig im Einsatz. In einem Einfamilienhaus hatte im Keller der Elektroverteilerkasten gebrannt. Der ältere Hausbewohner war vom Rauch am Morgen im Schlaf überrascht worden und konnte die Feuerwehr rufen. Der Mann wurde anschließend vom Rettungsdienst wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer im Keller und belüfteten das Haus. „Das Gebäude ist allerdings durch den Rauch und Qualm sowie durch den Schaden an der Elektroanlage erst einmal unbewohnbar“, so Andreas Riedel, Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Tochter des Hausbewohners übernahm das Gebäude am Ende des Einsatzes von der Feuerwehr. Steffi Tauber vom Döbelner Ordnungsamt war Ort, um notfalls Hilfe bei der vorläufigen Unterbringung des Hausbewohners anzubieten. Zunächst bleibt der Mann aber im Krankenhaus.

Für die Döbelner Feuerwehr war es bereits der 18. Einsatz in diesem noch jungen Jahr.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer