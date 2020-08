Brand in einem Dreiseithof in Roßwein

Rosswein

In Roßwein stand am Sonntagmorgen ein Nebengebäude eines Dreiseithofes an der Straße Nach der Sorge in Flammen. Zahlreiche Feuerwehren der Region wurde alarmiert, um das Feuer zu löschen.

In der Rettungsleitstelle wurde ein Großeinsatz ausgerufen. Insgesamt 17 Fahrzeuge mit 92 Feuerwehrleuten wurden hinzugezogen. Die Flammen sollten daran gehindert werden, auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen. Die Rauchsäule des Brandes war bis nach Döbeln hin sichtbar.

Nach Informationen der Döbelner Allgemeinen Zeitung hatten die angerücktem Feuerwehrleute den Brand schnell im Griff und konnten größeren Schaden am Wohnhaus weitgehend verhindern. Zur Zeit sind die Feuerwehrleute dabei die Brandherd komplett zu löschen. Am Einsatzort selber gab es Schwierigkeiten genügend Löschwasser zur Verfügung zu stellen.

Der Einsatzort ist weiträumig abgesperrt. Ein Mann musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Feuer selbst, soll in einer Heizungsanlage ausgebrochen sein.

