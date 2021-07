Brand neben Döbelner Döner-Imbiss – Ermittlungen eingestellt 

Döbeln

Zwei Brände auf dem Grundstück an der Bahnhofsstraße 72 in Döbeln hatten in der Nacht zum 21. Februar 2020 nicht nur die Feuerwehr beschäftigt. Umfangreiche Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft folgten. Diese Ermittlungen sind nun eingestellt, wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz und das Landeskriminalamt Sachsen informieren.

Unter anderem dieser Schuppen in einem Hinterhof hatte gebrannt. Quelle: Sven Bartsch

In besagter Nacht hatten ein Schuppen-Anbau auf dem Hinterhof des Grundstücks sowie ein ein mal ein Meter großer Müllhaufen in einem frei zugänglichen Keller des benachbarten Mehrfamilienhauses gebrannt. Aufgrund der räumlichen Nähe zu einer Shisha-Bar und einem Döner-Imbiss war eine politisch motivierte Straftat nicht ausgeschlossen.

Anfangsverdacht nicht bestätigt

„Nach umfangreichen Ermittlungen, in die auch das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum eingebunden war, ergaben sich weder Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat noch konnte ein Täter überführt werden. Der Anfangsverdacht gegen einen jungen Mann aus dem Raum Mittelsachsen hat sich nicht bestätigt“, informiert jetzt Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart. Zwar hielt sich dieser Mann zur Tatzeit am Tatort auf. Er hat jedoch den Tatvorwurf bestritten und es liegen keine objektiven Beweismittel für seine Täterschaft vor, so Burghart. „Insbesondere konnten keine verwertbaren Spuren gesichert werden, mit denen eine vom Beschuldigten freiwillig abgegebene DNA-Probe hätte abgeglichen werden können“, erklärt die Oberstaatsanwältin. Auch gebe es keine Aufnahmen von Überwachungskameras, die den Beschuldigten mit dem Tatgeschehen in Verbindung bringen konnten. Sollten sich neue Ermittlungsansätze ergeben, werde das Verfahren wieder aufgenommen.

Von daz/obü