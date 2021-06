Brandschutz in Ostrauer Kita soll verbessert werden

Ostrau

In der Ostrauer Kindertagesstätte „Jahnataler Wiesenstrolche“ soll der Brandschutz auf den neusten Stand gebracht werden. Auch, wenn rein rechtlich gesehen noch kein Handlungsbedarf besteht, will die Gemeinde Ostrau als Träger der Einrichtung die Thematik angehen. Bereits vor zwei Jahren wurde geprüft, welche Defizite in Sachen Brandschutz in der Einrichtung bestehen. Größte Baustelle ist eine flächendeckende Brandmeldeanlage. Die Ostrauer Kindertagesstätte soll eine solche bekommen. 25.000 Euro stehen nach einer ersten Kostenschätzung zu Buche. Doch dabei will es die Gemeinde nicht belassen. Auf der Liste stehen noch einige Dinge mehr.

Zweiter Fluchtweg nötig

Der Gruppenraum im Dachgeschoss benötigt einen zweiten Rettungsweg. Die Maßnahme wird mit 3.000 Euro gelistet. Mit halb so viel Budget soll die Trennwand zum Hausanaschlussraum zur feuerbeständigen Wand ertüchtigt werden. Auch die Tür zum Betriebsraum soll in dem Zuge erneuert werden (2.000 Euro), ebenso wie die Tür vom Fluchtweg im Untergeschoss des Anbaus (3.400 Euro). Ebenfalls auf der Liste der zu erledigenden Dinge finden sich die Aufzugtüren des Speisenaufzugs sowie der Aufzugschacht an sich. Der muss mit einer Rauchableitung versehen und feuerhemmend eingehaust werden. Beide Aspekte sollen für 5.000 Euro angegangen werden. Zu guter Letzt sollen noch Rauchmelder für 900 Euro ausgetauscht werden.

Gemeinde will Fördertopf anzapfen

Insgesamt schlagen die Maßnahmen, um den Brandschutz in der Kindertagesstätte auf den neusten Stand zu bringen, mit 40.800 Euro zu Buche. Die Gemeinde hofft auf Fördermittel aus dem Programm „Vitale Dorfkerne“. So könnten 75 Prozent der Kosten gefördert werden. Auf die Gemeinde käme dann nur noch ein Eigenanteil in Höhe von 10.200 Euro zu.

Der Förderantrag für die Brandschutzertüchtigung ist nicht der einzige, den Ostrau ins Rennen um die finanzielle Unterstützung schickt. Auch der Abriss des alten Gasthofes in Obersteina und die anschließende Gestaltung der freiwerdenden Fläche zum Dorf-Treffpunkt soll mit Hilfe dieses Fördertopfes umgesetzt werden.

Von Stephanie Helm