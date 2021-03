Brandstiftung in Döbeln: Feuerwehr rückt aus zu Laubenbrand

Döbeln/Zschackwitz

In den frühen Morgenstunden vom Sonntag wurden die Feuerwehrleute von Döbeln zum Einsatz gerufen. Eine Gartenlaube brannte im Ortsteil Zschackwitz.

Nahe der Dresdner Straße kamen in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr in einer Kleingartenanlage zum Einsatz. Vor Ort war der Anbau einer Gartenlaube in Brand geraten.

In der Folge griffen die Flammen auf die Laube über. Anbau und Sparte brannten komplett nieder. Angaben zur Höhe des eingetretenen Schadens liegen derzeit noch nicht vor. Ein Brandursachenermittler untersucht noch den Brandort.

Im Ergebnis wird nach derzeitigem Kenntnisstand von Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 03431 6590 an das Polizeirevier Döbeln zu wenden.

Von daz