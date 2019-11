Braucht Döbeln noch eine öffentliche Toilette?

Döbeln

Braucht Döbeln eine öffentliche Toilette in der Innenstadt? Die Chancen, dass eine solche Bedürfnisanstalt entsteht, stehen gar nicht schlecht. Am Donnerstag soll der Stadtrat nämlich über die Verwendung pauschaler Zuweisungen vom Freistaat Sachsen an die Stadt Döbeln abstimmen.

Schulcampus ist Konsensprojekt

140.000 Euro für die Jahre 2018, 2019 und 2020 sollen in der Stadtkasse klingeln. Wie das Geld verteilt werden soll, dazu hatten die Fraktionen von SPD, Linke, Wir Für Döbeln sowie FDP/Freie Wähler schon vor der Kommunalwahl im Mai Vorschläge unterbreitet. Im Juni beschloss der alte Stadtrat dazu. Nun liegt der Beschluss dem neuen Stadtrat vor. Einig waren sich alle Fraktionen, je 100.000 Euro aus der jährlichen Geldspritze für die Entwicklung eines Schulcampus aus Grundschule und Förderschule in Döbeln-Ost zurückzulegen. Auf Wunsch der FDP sollten jährlich 10.000 Euro für die Steuerungsgruppe Stadtmarketing ausgegeben werden. Die SPD wollte den Bürgergarten für 20.000 Euro aufwerten und die CDU will für 10.000 Euro ein Gutachten zur Wiederbelebung des Ratskellers anfertigen lassen.

„Wir für Döbeln “ will öffentliche Toilette

Dietmar Damm und seine Fraktion „Wir für Döbeln“ wollten je 20.000 Euro für eine öffentliche Toilette im Stadtzentrum zurücklegen.

2020 stünden somit 60.000 Euro als Grundstock, die möglicherweise mit Fördergeld ergänzt werden könnten. Damm rechnet mit etwa 120.000 Euro Gesamtinvestition, je nach dem, ob die Toilette hinters Rathaus, wo schon entsprechende Leitungen liegen, oder in den Bereich Niedermarkt/Breite Straße soll.

Der Fraktionschef von „Wir für Döbeln“ hat dazu bereits einige Informationen zu selbstreinigenden, behindertengerechten und vor allem vandalismussicheren Anlagen zusammengetragen.

Von Thomas Sparrer