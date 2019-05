Leisnig

Der Film ist geordert, Biertische und -bänke gezählt, und erstmals wird zum Leisniger Maibockfest ein Kranausleger den Schirm überm Marktplatz hochziehen – für den Fall, dass bei Regen Schutz von oben nötigt ist. Die Mitglieder vom Leisniger Gewerbe- und Verkehrsverein haben mit Frenzel-Bräu aus Bautzen und der Familienbraumanufaktur aus dem sächsischen Hopfgarten zwei Brauereien gewonnen, die sich mit ganzem Herzen handgebrautem Bier widmen.

Klingt neudeutsch, ist aber altes Handwerk

Zu Neudeutsch heißt das „handcrafted“, oder ganz normal handgemacht. Die Brauer legen Wert auf die Pflege des alten Brauereihandwerks. Oder mit den Worten von Braumeister Tobias Frenzel formuliert: „Wir machen unser Bier selbst, wir produzieren in kleinem Maßstab. Wenn dies nun Craftbeer heißt, dann machen wir wohl Craftbier.“ Wert gelegt wird auf die originale deutsche Braukunst. Das Produkt: unfiltriertes, natürliches Bier.

Vereinsausfahrt führte Leisniger nach Bautzen

Um sich zu vergewissern, wie ein solches Bier gefertigt wird, unternahmen die Leisniger Gewerbetreibenden ihre jüngste Vereinsausfahrt nach Bautzen zu Frenzel-Bräu. Zu Tobias Frenzel haben sie schon länger Kontakt, stieß dieser doch schon 2017 mit den Maibockfest-Besuchern an. „Der Gedanke, zu unserem Fest handgefertigte Biere anzubieten, gefällt uns als Gewerbetreibenden, weil das der Jahrhunderte alten Handwerkstradition entspricht“, sagt Vereinsvorsitzender Sven Wolf.

Früher alles in Frauenhand

So habe eine Führung in der Bautzener Brauerei zu Tage gefördert, wie eng früher das Brauerei-Handwerk mit dem Lebensalltag der Menschen verbunden war. Das Frauenkränzchen zum Beispiel habe nichts mit Kaffee zu tun, sondern mit Bier, denn das Bierbrauen lag früher in Frauenhand. Die Vereinsausfahrt war eine Reise im Dienste der Maibockfest-Vorbereitung. Für Sonnabend, 18. Mai, wird für 17 Uhr auf den Markt eingeladen. Am Vorabend flimmert „Zorro 2“ auf dem Markt über die Leinwand. Ab 19 Uhr sind Gäste willkommen.

Von Steffi Robak