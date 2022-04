Breitbandausbau: In Mittelsachsen kommen über 9000 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde

Mittelsachsen

Für den Breitbandausbau im Landkreis Mittelsachsen haben Landrat Matthias Damm (CDU) und Roland Warner, Vorsitzender der Geschäftsführung der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (kurz eins energie), am Mittwoch die Konzessionsverträge unterzeichnet. Das Unternehmen aus Chemnitz hat für fünf von sechs Clustern im Landkreis den Zuschlag für den Ausbau erhalten.

„Wir freuen uns, dass wir den Zuschlag erhalten haben. Der Hunger nach immer schnelleren Internetanschlüssen nimmt ständig zu. Die Corona-Pandemie führt uns ganz deutlich vor Augen, wo unsere Defizite liegen. Seit 2012 haben wir als eins energie rund 60 Millionen Euro in den Breitbandausbau investiert. Damit wollen wir attraktive Lebens- und Wirtschaftsräume erhalten, gestalten und langfristig vorantreiben“, erklärte Roland Wagner. Das sei auch das Ziel des Unternehmens für die nun anstehenden Projekte in Mittelsachsen. Landrat Matthias Damm bezeichnete das Vorhaben als „Mammutprojekt“. „Ähnlich wie öffentliche Verkehrswege oder Energie- und Wasserversorgungsnetze sind auch Breitbandnetze für die Entwicklung einer Region unabdingbar“, erklärte der Landrat, der froh darüber sei, dass mit eins energie ein regionaler Partner für diese Aufgabe gefunden wurde.

Roland Warner von eins energie (l.) und Landrat Matthias Damm (CDU) unterzeichneten die Konzessionsverträge für den Breitbandausbau in fünf Clustern des Landkreises Mittelsachsen. Quelle: LRA Mittelsachsen

Sechs Info-Veranstaltungen

Die Grundstückseigentümer, die vom Ausbau profitieren, sind bereits angeschrieben worden. In den vergangenen Wochen hat eins energie gemeinsam mit dem Landkreis und den Kommunen sechs Informationsveranstaltungen für Bürger in den Ausbauclustern organisiert, bei denen viele Fragen zum Ausbaugebiet, zu den ausbauenden Unternehmen, den Ausbautechnologien, den Abläufen sowie zur Erteilung der Gestattungen durch die Grundstückseigentümer geklärt werden konnten. Alle Veranstaltungen wurden von etwa 150 bis 200 Teilnehmern besucht.

In den ersten Orten sind die Bagger für den Breitbandausbau schon angerollt. Aufgrund der günstigen Wetterlage und der bereits vorliegenden Planungen konnte Mitte März vorzeitig mit den Baumaßnahmen in den Döbelner Ortsteilen Töpeln, Limmritz und Ziegra begonnen werden. Noch im April sollen die Bauarbeiten in allen Clustern beginnen und bis zum Sommer flächendeckend sein.

Allein in den gemeinsamen Projekten mit ein energie als Konzessionär würden Tiefbauarbeiten auf Kanallängen von insgesamt 1523 Kilometern erfolgen. Dabei würden 9357 Kilometer Glasfaserkabel unterschiedlicher Dimensionierungen und 2977 Kilometer Leerrohre verlegt, 848 Kabelverzweiger und 36 Hauptverteiler (POP-Stationen) gebaut.

„Graue Flecken“ erschließen

Neben den circa 10 000 vollständig geförderten Gebäudeanschlüssen könnten noch mindestens 15 600 an den Ausbautrassen anliegende teilgeförderte Grundstücke mitversorgt werden – insgesamt seien davon ungefähr 35 000 Haushalte beziehungsweise Wohneinheiten betroffen.

Im Laufe des Jahres 2022 sollen die erforderlichen finanziellen Mittel zur Erschließung der sogenannten Grauen Flecken bereitgestellt werden. „Das sind alle Adressen, die mit weniger als 100 Mbit/s im Download versorgt sind. Dadurch werden der überwiegende Teil der bisher im Status der Teilförderung liegenden Gebäude mit Bestandsanschlüssen in die Vollförderung übergehen und weitere erlangen zusätzlich die Förderfähigkeit“, erklärt Breitbandkoordinator Mattias Borm. Das heißt, es können weitere Haushalte mit Glasfaser erschlossen werden.

Aus Teil- wird Vollförderung

Für die Eigentümer, welche in den jetzigen Breitbandprojekten des Landkreises den Status der Teilförderung haben und die derzeit unter 100 Mbit/s im Download versorgt sind, gelte: Sobald der Landtag den erforderlichen Gesetzesbeschluss erwirkt hat, kann der Landkreis Mittelsachsen entsprechende Fördergelder beantragen. „Gemeinsam mit den am Ausbau beteiligten Unternehmen können wir Bürgern in den Förderprojekten des Landkreises heute schon zusichern: Werden die Fördergelder freigegeben, so werden wir die daraus resultierenden Kosten-Vorteile an die entsprechenden Eigentümer weitergeben. Es entfällt dann der bisherige Eigenbeteiligungsbeitrag“, erklärt Borm.

Von daz