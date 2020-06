Schrebitz

Wollen die Schrebitzer Filme streamen oder im Internet surfen, ruckelt es im besten Fall. Im schlimmsten Fall klappt es einfach gar nicht. „Dass Schrebitz bisher gar nicht erschlossen ist, ist ein Missstand“, bringt es Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) auf den Punkt. Doch Schrebitz wurde nicht vergessen. Das ist die gute Nachricht in Sachen Breitbandausbau.

Das schnelle Internet soll, wenn alles nach Plan läuft, schon Ende September zur Verfügung stehen. So zumindest die Informationen, die das Gemeindeoberhaupt den Anwohnern geben kann. In Schrebitz ist es die Telekom, die den Breitbandausbau in den Händen hält. Und deren technischer Leiter teilte mit, dass bereits bis Juli alle Kabel- und Elektroarbeiten abgeschlossen sein sollen. Nächste Woche sollen erste Arbeiten starten.

Im August könnten dann die drei Kästen, sogenannte Kabelverzweiger, aufgestellt werden. „Glasfaser liegt in Schrebitz schon. Jetzt muss die Technik nur noch passend umgerüstet werden“, erklärt Schilling.

Anwohner wollen Antworten

Für die Anwohner bedeutet das, anders als in anderen Gemeindegebieten, dass die Anschlüsse nicht bis ins Haus verlegt werden. „Ihnen reißt niemand den Garten auf“, konnte er nachfragende Anwohner beruhigen. Für die Schrebitzer bleibt theoretisch alles beim alten. Nur dass sie, ist der Breitbandausbau offiziell abgeschlossen, die Möglichkeit haben das schnellere Internet zu buchen. „Sollte ich jetzt schon meinen Vertrag kündigen?“, hakte Birgit Müller nach. Sie ist die Chefin des Schrebitzer Heimatvereins und selbst Anwohnerin. Wie ihr geht es vielen.

Um Licht ins Dunkel aller Fragen zu bringen, hofft Ortsvorsteherin Antje Böhme auf Antworten von der Telekom. „Vielleicht können wir jemanden einladen, der die Bürger über das weitere Vorgehen aufklärt?“ Bürgermeister Dirk Schilling wolle ein solches Treffen anfragen.

Drei Kabelverzweiger

Den Ausbau in Schrebitz übernimmt die Telekom auf eigene Kosten. Bereits 2017 hatte sich das Unternehmen verpflichtet, das Gebiet binnen drei Jahren mit schnellem Internet zu versorgen.

Drei Kabelverzweiger werden einmal dafür sorgen, dass in Schrebitz Breitband über den gesamten Ort verteilt zur Verfügung steht. Die Kästen werden unter anderem an der Straße Am Birkenwäldchen sowie Am weißen Stein installiert.

Nicht weniger effektiv

Zweifel, der Ausbau der Telekom, könne weniger effektiv sein wie der vom Bund geförderte Ausbau, der gemächlich auf den Weg gebracht wird. Denn dort wird Glasfaser bis ins Haus gelegt. Teilweise wird das auch in Teilen von Schrebitz gemacht: in der Kroppacher Straße zum Beispiel. „ Schrebitz ist eine Besonderheit. Hier wird der geförderte Ausbau nur teilweise gemacht. Den Großteil übernimmt die Telekom“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Einen Unterschied für den Verbraucher, also die Bürger, besteht laut Dirk Schilling nicht. „Theoretisch liegt beim geförderten Ausbau am Ende mehr Daten,menge an. In der Praxis braucht das ein Privathaushalt aber niemals. Da reichen die 50 MBit/s, die beim Telekom-Ausbau zur Verfügung stehen.“

In Jahna, Rittmitz und Pulsitz beispielsweise ist der Ausbau auf diese Weise schon im letzten Jahr geschehen. „Dir Firma Agricon ist relativ weit vom Kabelverzweiger entfernt. Trotzdem liegen dort 60 MBit/s an“, nennt Schilling ein Beispiel dafür, dass der Breitbandausbau auf diese Weise seinen Zweck vollkommen erfüllt.

