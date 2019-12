Breitbandausbau: Ostrau nimmt nächste Hürde trotz verdoppelter Kosten

Ostrau

Man könnte meinen, der Breitbandausbau in der Gemeinde Ostrau stagniert. Dabei tut sich im Hintergrund eine ganze Menge. „Das Gefühl, es passiert nichts, hat der Bürger. Das Gefühl, es passiert viel zu langsam, das habe ich selber“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) dazu.

Ein Anbieter ist gefunden, ein konkretes Angebot liegt ebenfalls vor. Konkret bedeutet in dem Fall, ein nach den Förderrichtlinien des Bundes konkretisiertes Angebot. Wo welches Kabel mit welcher Methode verlegt wird – plus alternative Verlegemethoden.

Kosten mehr als verdoppelt

Bereits 2014 ist eine erste Bedarfsanalyse gemacht worden. Zwei Jahre später beantrage die Gemeinde Ostrau die pauschale Beratungsleistung des Bundes. Anschließend wurden die Leistungen ausgeschrieben. Während all des Prozesses wird die Gemeinde fachlich und rechtlich beraten. Rund 100.000 Euro wurden allein dafür fällig.

Anfangs lag ein Angebot in Höhe von 1,39 Millionen Euro vor. Das bekam die Gemeinde auch bewilligt. „Das war erste Kostenermittlung im Jahr 2017“, erinnert sich Dirk Schilling. Inzwischen muss aber von einer ganz anderen Summe gesprochen werden. So belaufen sich die Kosten für den Ausbau auf rund drei Millionen Euro. „Das ist das Angebot, was jetzt da liegt. Die Auswertung ist schlusserfolgt. Jetzt wird Antrag auf Mehrkostenförderung beim Bund gestellt“, so das Gemeindeoberhaupt weiter. Demnach habe das Breitbandkompetenzzentrum in Dresden gerade geprüft, dass das vorliegende Angebot des Anbieters plausibel ist. „Die Hürde haben wir also übersprungen.“ Jetzt wartet die Gemeinde auf die Bewilligung durch den Bund.

Meilensteinplan: 2021 mit Ausbau beginnen

60 Prozent der Gesamtkosten trägt der Bund, 30 Prozent kommen vom Freistaat Sachsen. Die Gemeinde Ostrau verpflichtete sich, den zehnprozentigen Eigenanteil, also rund 300000 Euro vorzuhalten, und im Haushalt darzustellen.

Ein sogenannter Meilensteinplan sieht vor, dass 2021 mit dem Ausbau begonnen werden kann und Breitband Anfang 2022 in Betrieb genommen wird.

Die Gemeinderäte von Ostrau haben die Thematik im Januar noch einmal auf dem Tisch. Der Bauvertrag mit der zuständigen Firma wird erst gemacht , wenn der endgültige Bewilligungsbescheid vorliegt. „Wir stehen also irgendwie doch auf der Zielgeraden“, so Dirk Schilling.

Von Stephanie Helm