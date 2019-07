Hartha/Geringswalde/Waldheim

Bald können Unternehmen in Hartha, Geringswalde und Waldheim mit Highspeed durchs Internet surfen. Der Telekommunikationsdienstleister envia TEL wird noch in diesem Monat Glasfaserleitungen in den Ortschaften verlegen, beginnend mit Waldheim. Damit könnte es auch zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Insgesamt sind es 13 Kilometer Glasfasernetz, das verlegt wird. In Hartha beginnt die 4,5 Kilometer lange Verlegung an der Hauptstraße, weiter entlang der Dresdner Straße, der Leipziger Straße sowie der B175 bis zur Dresdner Straße in Geringswalde. Dort geht es weiter bis zum Gewerbemischgebiet. In Waldheim sind es rund fünf Kilometer Glasfaserkabel. Die Verlegung beginnt dort am Umspannwerk, weiter entlang der Zschopau, der Mittweidaer Straße, der Voigtstraße, der Bahnhofstraße, der Härtelstraße und der Südstraße bis zur Hauptstraße bzw. Erschließung Gewerbegebiet Richzenhain West.

Verkehrseinschränkungen sind durch die Bauarbeiten nicht ausgeschlossen, da der Glasfaserausbau im Tiefbau durchgeführt werde, wie es von der Telekommunikationsfirma heißt.

Privatkunden sind ausgeschlossen

Je nach Bedarf haben die ansässigen Firmen die Möglichkeit auf eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde. Privatkunden werde das schnelle Internet nicht zur Verfügung stehen. „Wir schließen grundsätzlich nur Geschäftskunden und keine Privatkunden an unser Glasfasernetz an. Nicht auszuschließen ist, dass andere Kabelnetzbetreiber unser Glasfasernetz nutzen, um ihrerseits Privatkunden anzuschließen“, erklärt envia TEL Personalerin Katrin Budig.

Die Bürgermeister zeigten sich erfreut über den Schritt in die Digitalisierung. „Mit dem Glasfaserausbau von envia TEL wird das bereits in Umsetzung befindliche Projekt im Stadtgebiet Hartha schnelles Internet bereitzustellen unterstützt“, sagt der Harthaer Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos).

Die Finanzierung des Projektes erfolgt über die enviaM-Gruppe. Über die Höhe der Verlegungskosten wollte die Firma keine Angaben machen. Der Breitbandausbau in Hartha, Geringswalde und Waldheim ist eines von 350 Projekten in Mitteldeutschland.

Von Nicole Grziwa