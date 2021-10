Döbeln

Der Ausbau der Infrastruktur erhält in Mittelsachsen einen gehörigen Schub. Bis Ende 2024 sollen mehr als 200 Millionen Euro in den Breitbandausbau für schnelleres Internet investiert und dabei rund 28.000 Wohn- und Geschäftsgebäude angeschlossen werden.

„Eine Mammutaufgabe, die wir unbedingt angehen müssen“

Der Landkreis wurde dazu in sechs Projekte, so genannte Cluster eingeteilt, in denen der Ausbau Schritt für Schritt erfolgt. Federführend ist zu großen Teilen der Energieversorger eins energie in sachsen GmbH, der bereits entsprechende Expertise aus vorherigen Projekten besitzt. Für den Ausbau sind Tiefbauarbeiten auf einer Länge von über 1500 Kilometern notwendig, zusätzlich müssen insgesamt mehr als 9000 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden.

„Das ist eine Mammutaufgabe, die wir aber unbedingt angehen müssen, um den ländlichen Raum zukunftsfähig zu machen“, betonte Mittelsachsens Landrat Matthias Damm. Das Projekt habe daher eine herausragende Bedeutung. In der Region Döbeln, die eines der Cluster darstellt, soll der erste Spatenstich schon im Dezember erfolgen. Da der detaillierte Bauablauf noch erarbeitet wird, lässt sich allerdings nicht sagen, wann die ersten Haushalte tatsächlich schnelles Internet erhalten.

„Weiße Flecken“ ausradieren

Der Fokus liegt bei den Breitband-Projekten auf den so genannten „weißen Flecken“ in Mittelsachsen. Darunter werden Gebiete verstanden, in denen die Internetgeschwindigkeit beim Download weniger als 30 Mbit/s beträgt. Im Landkreis trifft das auf circa 10.000 Anschlüsse zu. Darüber hinaus können noch rund 16.000 weitere Grundstücke, die an die jeweiligen Ausbautrassen angrenzen, mitversorgt werden. Diese sind bislang allerdings nur bedingt förderberechtigt. Später möchte eins energie weitere Haushalte eigenwirtschaftlich anschließen.

Die betreffenden Grundstückseigentümer werden in nächster Zeit vom Landkreis angeschrieben und über das Vorhaben informiert. Um den Ausbau durchführen und den Breitbandanschluss bis zum Haus legen zu können, benötigt eins energie eine Genehmigung.

Förderung gilt nur jetzt

Roland Warner, Vorsitzender von eins energie, empfiehlt allen, die förderberechtigt sind, sich jetzt für den Breitbandausbau zu entscheiden. „Wenn man ihn selbst nicht braucht, dann für die nächsten Generationen. Denn die kostenlose Förderung besteht nur jetzt.“ Zudem gebe es keine Verpflichtung nach der Einrichtung des Breitbandanschlusses bei eins energie auch einen Internetvertrag zu beziehen.

Keine Angst vor Verzögerungen

Angesichts dessen, dass in der Baubranche viele Ressourcen ausgelastet sind und Lieferengpässe drohen, bleiben die Beteiligten entspannt. „Wir haben uns sowohl in der Planung als auch beim Bau und der Montage frühzeitig Ressourcen gesichert, weshalb wir hier zuversichtlich sind“, sagte Warner. Dennoch wird der Ausbau zwangsläufig auch Beeinträchtigungen für die Bevölkerung mit sich bringen. Alle Beteiligten bitten daher bereits um Verständnis für Baustellenlärm und Straßensperrungen.

Von Simon Ecker