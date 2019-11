Trebanitz

Wohl eine folgenschwere Verwechselung hat sich am Dienstag ein 67-jähriger Autofahrer auf die Fahne schreiben müssen. Der Mann war gegen 15.15 Uhr auf der Trebanitzer Straße in Richtung Ostrau unterwegs. „Zur selben Zeit stand an der Bushaltestelle Kirschallee ein Linienbus mit eingeschalteter Warnblinkanlage zum Fahrgastwechsel“, teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz darüber hinaus mit. Doch anstatt wie offenbar geplant hinter dem Bus anzuhalten, verwechselte der 67-Jährige nach Polizeiangaben vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal. Er zog mit seinem Wagen links am Bus vorbei, kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die 40-jährige Busfahrerin erlitt einen Schock. Der Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Von ap/DAZ