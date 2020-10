Döbeln

In der Nacht zum Dienstag, gegen 22.40 Uhr, brannte auf der Roßweiner Straße in Döbeln eine Papiermülltonne, die auf dem Gehweg abgestellt war. Ein Anwohner konnte den Brand löschen. An der Mülltonne entstand ein Schaden in Höhe von einigen hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von DAZ