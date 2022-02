Brenzliges Löschwasserproblem in Strocken

Strocken

„Verzetteln wir uns da nicht in Kleinigkeiten?“, hakte Susann Munz nach als der Gemeinderat über ein Ausstattungs-Upgrade bei der Mockritzer Feuerwehr entscheiden musste. Sie weiß, dass die Einsatzfähigkeit der Ortswehr wichtig ist. Dennoch gebe es dringlichere Dinge, sagte die CDU-Rätin. „Es gibt noch immer keine Lösung für das Löschwasserproblem in Strocken“, klagte sie an. Und da spricht sie aus Erfahrung.

Im Juni des vergangenen Jahres kam es in einer Scheune auf dem Areal der „Wundervollen Weihnachtswelt“ in Strocken aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand. Zwölf Stunden waren 50 Kameraden der Feuerwehr mit 13 Fahrzeugen damals im Einsatz. Nur mit Hilfe der Landwirte, die Löschwasser herankarrten, konnte der Brand damals gelöscht werden. „Wir haben von diversen Bauern Wasser über große, alte Milchfässer zugeliefert bekommen“, erklärt der Gemeindewehrleiter Knut Herrmann damals. „Hätten wir nur auf die Hydranten in Strocken zugreifen können, wäre es eng geworden.“

Löschwasserkissen als Lösung?

Das Problem: In Strocken gibt es keine Löschwasserversorgung. Eine Lösung dafür hat die Gemeinde noch nicht. „Wir sind mit dem Abwasserzweckverband im Gespräch, wenn es um die Anschaffung eines Löschwasserkissens geht“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) dazu. Gemeint ist eine faltbare Zisterne, die 120.000 Liter Wasser beherbergen kann. Sie besteht aus einem hochfesten technischen Gewebe mit PVC-Beschichtung. Dadurch sind die mobilen Wasserspeicher sowohl bei minus 30 Grad als auch bei extremen hochsommerlichen Temperaturen nutzbar. Sie ist pflegeleicht und kann schnell installiert werden. Anders als bei Löschwasserteichen droht hier nicht die Gefahr der Verschlammung oder Austrocknung. Sicherer ist die Zisterne auch noch: Weil sie geschlossen ist, kann niemand darin ertrinken.

Gemeinde Ostrau nutzt das System schon

In Schmorren, einem Ortsteil von Ostrau, ging das neuartige System bereits in Betrieb. Ein weiteres Löschwasserkissen soll schon bald in Töllschütz errichtet werden. Doch auch wenn das System um einiges günstiger ist als beispielsweise die Instandsetzung eines versiegten Löschwasserteiches – in Großweitzschen fehlt das Geld dafür. „Dafür werden schon mal 34.000 Euro fällig. Auch den Grund und Boden, auf dem die Anlage errichtet wird, müssen wir als Gemeinde besitzen“, weiß der Bürgermeister. „Es gibt in Nordsachsen Fördermöglichkeiten für solche Anlagen. Wenn im Landkreis Mittelsachsen Fördermittel dafür zur Verfügung stehen, würden auch wir so etwas anschaffen.“

Für Susann Munz ist die Antwort unbefriedigend. „Das Thema ist brenzlig. Da müssen wir handeln“, sagt sie. „Auch unabhängig von Fördermitteln müssen wir an dem Problem arbeiten.“

Von Stephanie Helm