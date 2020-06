Bröckelnde Kirchenmauer in Hartha – eine Odyssee kommt zum Ende

Hartha

Eine Odyssee hat die Harthaer Kirchgemeinde mit der gut 20 Meter langen Mauer entlang der Steinaer Straße hinter sich. Vor Jahren bröckelten dort schon Steine herunter. Weil anfangs nicht geklärt war, wer für die Mauer zuständig ist – Stadt oder Kirchgemeinde – tat sich dort auch lange nichts. „Irgendwann haben wir die Verantwortung übernommen und uns ein Angebot geholt. Die kalkulierten 100 000 Euro hatten wir aber nicht, also musste alles Stück für Stück und nach und nach erledigt werden“, erklärt Pfarrerin Maria Beyer.

Baubeginn vor fast zehn Jahren

Vor fast zehn Jahren wurden die ersten Arbeiten verrichtet. Aktuell wird der vorletzte Abschnitt an der maroden Mauer von der Firma Schobert Bau aus Nauhain in Ordnung gebracht. Im Herbst könne dann mit den abschließenden Arbeiten begonnen werden. In einem der letzten Schritte soll schließlich ein Zaun als Abschluss auf die Mauer oben drauf gesetzt werden. „Wir sind froh, wenn die Geschichte irgendwann auch mal vorbei ist“, so die Pfarrerin weiter.

