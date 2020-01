Döbeln

Wegen einem Feuer in einer Baumgruppe an der Albert-Schweitzer-Straße, unweit der Kreuzung zur Muldenterrasse, musste am späten Freitagvormittag gegen 11 Uhr die Döbelner Feuerwehr ausrücken. Inmitten einer Baumgruppe hatten sich offenbar Kinder aus Sofateilen vom Sperrmüll eine kleine Bude im geschützten Unterholz dreier Nadelbäume gebaut. Diese Sofateile waren in Brand geraten. „Blitzschlag können wir wohl ausschließen“, sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Riedel. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden die Sofateile in der Baumbude in Brand gesteckt. Die Feuerwehr Döbeln war mit zwei Einsatzfahrzeugen und elf Kameraden im Einsatz. Polizisten nahmen den Brand auf und sicherten die Einsatzstelle.

In einer Baumgruppe an der Albert-Schweitzer-Straße hatten offenbar Kinder aus Sofateilen vom Sperrmüll ihre Bude gebaut. Die brannte Freitagmittag. Quelle: Thomas Sparrer

Von Thomas Sparrer