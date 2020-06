Budget gesprengt: Hortanbau in Lüttewitz verzögert sich

Lüttewitz/Zschaitz

Bis zum Beginn des neuen Schuljahres soll der neue Anbau für den Hort „Freche Stifte“ in Lüttewitz fertig sein. Im März kam der Zuschlag für 80-prozentige Leader-Förderung in Höhe von 200.000 Euro. Zur jüngsten Gemeinderatssitzung sollten eigentlich die ersten Aufträge vergeben werden. Doch die entsprechenden Beschlussvorlagen wurden kurzfristig von der Tagesordnung geschmissen. Warum?

„Finanziell ist man dort übers Ziel hinaus geschossen. Da muss jetzt erst einmal geklärt werden, wo es Einsparpotenzial gibt“, erklärt Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) auf Nachfrage. Insgesamt 250.000 Euro stehen für den Hortanbau zur Verfügung. Doch die Ausschreibungsergebnisse liegen über den veranschlagten Planungskosten. Nun soll es ein Aufklärungsgespräch geben, um mögliche Einsparungen herauszufiltern.

„Die Entscheidung der Gemeinderäte ist absolut verständlich und legitim“, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Dessen Verwaltung hat die Formalien in Sachen Hortanbau in Lüttewitz auf dem Tisch. „Schon bei der Planung war uns klar, dass die Kosten höher ausfallen werden. Aber ich will das nicht verharmlosen.“ Voraussichtlich in der Juli-Sitzung des Gemeinderates sollen dann die Aufträge vergeben werden.

Förderantrag für Außengelände

Einen Beschluss fassten die Ratsmitglieder dann aber doch. Dass das Außengelände im Zuge des Hortanbaus auch in Angriff genommen wird, war bisher nicht angedacht. Nun könnte dafür aber Geld aus einem Leader-Budget zur Verfügung stehen. „Wir haben erst letzte Woche von dem Budget erfahren“, erklärte Dirk Schilling. Um den Förderantrag zu stellen, müssen die Mittel in den Haushalt der Gemeinde eingestellt werden. Der Bedarf, auch am Außengelände Hand anzulegen, ist durchaus gegeben. „Durch den Anbau an das bestehende Hortgebäude reduziert sich die Fläche des bisherigen Außengeländes“, so Schilling.

Kein Pappenstiel

Geplant ist unter anderem neue Spielgeräte anzuschaffen, eine Mauer zurückzubauen und Bepflanzungen vorzunehmen. Insgesamt rund 121.000 Euro soll die Maßnahme kosten. Auf die Gemeinde würde ein Eigenanteil von rund 24.000 Euro fallen. Für die Gemeinde ist das kein Pappenstiel, trotzdem wolle man die Chance nicht verstreichen lassen. Ob Zschaitz-Ottewig den Zuschlag bekommt, steht noch nicht fest. „Aber ich denke, die Chancen stehen gut“, betont Dirk Schilling. Die Gemeinderäte sahen das auch so. Sie stimmten geschlossen dafür.

Erst Anbau, dann Möbel

Uneinigkeit herrschte dagegen beim Beschluss zur Anschaffung notwendiger Möbel für rund 14.000 Euro. „Wir haben den Anbau noch nicht mal beschlossen“, gab Gemeinderat Ronald Göllnitz (Freie Wähler) zu Bedenken. Er regte an, den Beschluss in die nächste Ratssitzung zu verschieben. Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) stimmte sich im Vorfeld mit Einrichtungsleiterin Ina Beier ab. „Alles, was auf der Liste steht, ist notwendig“, sagte er. Daran ändere sich nichts mehr und auch die Preise für die Möbel werden wohl eher nicht sinken. Im Gegenteil. Drei Ratsmitglieder stimmten gegen die Anschaffung, der Rest vergab den Auftrag an die Handwerk Handels GmbH aus Apolda.

Von Stephanie Helm