Bürger der Region Döbeln sehen Masken als Kompromiss

241 Fälle von labordiagnostisch bestätigte Fälle von Corona übermittelte das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen am Montag. Damit ist die Zahl der Infizierten seit Sonntag nicht weiter angestiegen. 76 bestätigte Fälle gibt es im Altkreis Döbeln, 95 im Raum Freiberg und 70 in Mittweida.

Nach den Kontaktbeschränkungen der vergangenen Wochen erwachte unterdessen in der Region Döbeln wieder das öffentliche Leben. Geschäfte öffneten. Straßen und Fußgängerzonen waren wieder mit Kunden bevölkert. Auffällig: Die meisten Geschäftsinhaber beobachteten bei den Kunden fast schon eine Selbstverständlichkeit, in den Läden eine Mund-Nasen-Maske zu tragen oder ein Tuch über Mund und Nase zu ziehen.

Zur Galerie So hälgt die Bedeckungspflicht für Mund und Nase in der Region Döbeln Einzug.

Im Näh- und Stoffladen „Nähweißchen und Fadenrot“ in der Ritterstraße herrschte den ganzen Montag Andrang, wenngleich das Schlangestehen vor dem Laden auch der Situation geschuldet war, weniger Kunden in den Laden einzulassen. Die einen begehrten die selbst genähten Masken, andere wollten sich mit Stoffen eindecken. Susanne Biedermann wollte für ihre Freundin Masken kaufen. Als Verkäuferin bei Rossmann in Döbeln ist sie selbst bereits vom Arbeitgeber ausgestattet, hatte sich aber auch schon um privat genähten Masken gekümmert. Rentnerin Heide Reinhardt hatte sich in die Reihe vom Nähladen gestellt, weil sie noch dringend eine solche Maske haben wollte.

Neuer Lesestoff gefragt

Wie selbstverständlich stöberte Laura in der Buch-Oase in neuen Büchern mit einer bunten Kindermaske auf der Nase. „Ich komme nämlich bald in die Schule“, sagt die Sechsjährige stolz. „Wir haben in den letzten Wochen schon einige Vorschulbücher durchgearbeitet. Jetzt brauchen wir Nachschub“, sagt Lauras Mutter Yvonne Wetzig (34) aus Roßwein. Für sie kam die Maskenpflicht im Einzelhandel nicht überraschend. Deshalb hatte sie mit Hilfe von Freunden schon vorgesorgt.

Andrea Panke und Tochter Lisa Panke-Deutscher von der Buch-Oase müssen sich erst noch an die Maske gewöhnen. „Wir haben uns noch ein paar schönere bestellt. Denn das Thema bleibt uns wohl noch etwas erhalten“, sagt Lisa. Um den Kundenstrom zu begrenzen, half die Stadtbibliothek der Buch-Oase mit ihren blauen Körben aus, denn die dafür gedachten Taschen am Ladeneingang holte sich der Wind immer wieder. „Wir organisieren gerade eine bessere Lösung.“

Bei Marktkauf in Döbeln gab es am Montag mit der Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, keine Probleme. „Die Kunden hatten sich darauf eingerichtet“, sagt Chef Sven Flößner. Quelle: Sven Bartsch

„Ich staune, wie gut die Kunden auf die Maskenpflicht vorbereitet waren“, sagt Sven Flößner, Geschäftsführer des Marktkauf-Warenhauses in Döbeln.

Ohne Maskierung kein Bus

Am Döbelner Busbahnhof hatte sich Christin Bitterlich mit einem Tuch als Mund- und Nasenbedeckung ausgerüstet. Der Busfahrer der Linie B Richtung Marktkauf machte deutlich: Ohne Mund-Nase-Bedeckung darf niemand in seinen Bus. „Ich habe mir extra diese Maske aus einem Unterhemd genäht“, erzählt Seniorin Adelheit Martinez aus Döbeln-Nord, bevor sie einsteigt.

Döbeln Maskenpflicht in Sachsen Quelle: Sven Bartsch

Jeder Anruf, der am Montag bei Ina Herrmann eintrudelte, drehte sich um die Frage nach Masken. Die Inhaberin der Apotheke in Ostrau steht mit ihren Mitarbeitern quasi an der Front in Sachen Mundschutz. „Wir haben schon vor 14 Tagen einen größeren Posten Masken geordert. Am Mittwoch können wir sie endlich abholen und ab Donnerstag dann auch verkaufen“, sagt sie. Aktuell könne sie ihren Kunden keine bieten, auch wenn die Nachfrage hoch ist. „Bis zum Donnerstag müssen sich unsere Kunden noch mit dem Schal behelfen. Gestern klappte das schon ganz gut“, weiß die Apothekerin. Noch ist die Tür der Ostrauer Apotheke sowieso verschlossen. „Uns fehlt noch das Plexiglas, um einen Spuckschutz für uns zu haben. Wenn der da ist, lassen wir die Kunden auch wieder rein.“ Seit Wochen verkauft die Apotheke ihre Medikamente aus dem Laden heraus über eine Klappe. „Die Leute sind sehr geduldig und einsichtig. Unser Laden ist nicht so groß, so dass wir sowieso nur einzeln Kunden eintreten lassen könnten.

Keine Maskenpflicht , sondern Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase

Uwe Dietrich vom Bau- und Ordnungsamt der Stadt Leisnig weist explizit darauf hin, dass es sich eben nicht um eine „ Maskenpflicht“, sondern um eine Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase in Geschäften sowie im öffentlichen Personennahverkehr handelt. In der Leisniger Stadtverwaltung müssen die Mitarbeiter im Rathaus nicht zwingend Mund und Nase bedecken. Es werde unter den Kollegen jedoch wie bisher auf die Abstandsregeln geachtet. Für die Leisniger Feuerwehrleute hingegen wurden hundert Gesichtsmasken beschafft. Dietrich: „In Anbetracht dessen, dass die Kameradinnen und Kameraden bei Einsätzen mit völlig Fremden in Kontakt kommen, ist dies auch vernünftig.“

