Bürger fragen wegen Leisniger Chemie-Havarie: Reichte der Alarm?

Giftig-gelber Rauch über Leisnig. Danach: Großeinsatz wegen einer Chemiehavarie. Was bleibt neben tonnenweise Sondermüll von einem Blitz-Abriss, sind verunsicherte Leisniger. Sie fragen: Warum wurden wir nicht sofort detailliert informiert? Und: Wurden dafür alle Möglichkeiten ausgeschöpft?

Bürger wollten im Rathaus Auskunft

Was alles dafür im Allgemeinen zur Verfügung steht, wird am 10. September dieses Jahres getestet, am bundesweiten Warntag. Doch was ist möglich und nötig in einem Fall wie an der Leisniger Weststraße? Das ist Stadtgespräch. Bereits am Tag des Geschehens, als selbst die Einsatzkräfte noch gar nicht wissen konnten, was auf sie zu kommt, verlangten Bürger im Rathaus Auskunft. Davon weiß Uwe Dietrich vom Ordnungsamt der Stadt zu berichten.

Panik über soziale Netzwerke

„Über soziale Netzwerke wurde ein Horrorszenario verbreitet. Es ist schwer für die mit den Vorgängen befassten Akteure, die durch den Buschfunk beunruhigten Bürger beruhigen.“ Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei hätten sich vorrangig mit der Gefahrenabwehr selbst zu befassen. Dazu gehört, die Verantwortlichen der in unmittelbarer Nähe befindlichen Einrichtungen zu kontaktieren. Sie müssten für einen eventuellen Erstfall handlungsfähig sein.

Im aktuellen Fall war die Klinik eine der ersten angesteuerten Stellen. Dort hätte gegebenenfalls eine Evakuierung vorbereitet werden müssen, sofern sich dies als notwendig erwiesen hätte. Jemand vom Klinik-Personal war in den Morgen- und Vormittagsstunden vor Ort und mit dem Einsatzstab in Kontakt.

Warnzone von etwa einem Kilometer

„Da der Einsatz unter Federführung der Feuerwehr stand, hatte der Kreisbrandmeister eine Zone mit einem Durchmesser von etwa einem Kilometer um den Einsatzort festgelegt“, so Dietrich weiter. In diesem Areal sei vom Polizeifahrzeug aus eine Warnmeldung durchgegeben worden, dass Fenster und Türen bitte zu schließen seien.

Im Kindergarten habe jemand persönlich Bescheid gegeben. Das wurde gegenüber dieser Zeitung bestätigt. Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) berichtet ebenfalls davon, dass der direkte Kontakt zur danebenliegenden Klinik aufgenommen wurde. Das Stadtoberhaupt sagt: „Es muss der Situation angemessen reagiert und informiert werden. Und das ist geschehen.“

Zeitig Meldung übers Radio

Ein Sirenensignal, das die gesamte Stadt in Alarm versetzt hätte, gab es deshalb nicht. Mitarbeiter vom Ordnungsamt hätten in der unmittelbaren Wohnumgebung in der Weststraße Anwohner informiert. „Manche hatten ihre Fenster sperrangelweit offen, um den Einsatz zu verfolgen“, so Dietrich. Er weist zudem darauf hin, dass die Meldung schon früh im Radio verbreitet wurde.

Wie die Leisniger auf eine flächendeckende Alarmierung reagieren, kann sich am 10. September erweisen. Am bundesweiten Warntag wird um 11 Uhr ein bundesweiter Probealarm gegeben über alle Kanäle wie Radio, Fernsehen, soziale Medien, Warn-App NINA, Sirenen, Lautsprecherwagen und digitale Werbetafeln.

