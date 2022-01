Bürgerentscheid für neuen Gemeindenamen: Ostrau-Zschaitz oder Jahnatal?

Ostrau/Zschaitz-Ottewig

Es wird ernst und allmählich auch für die Bürger der Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig greifbar: Die Fusion der beiden Kommunen rückt immer näher. Mit schnellen Schritten werden die dafür notwendigen Weichen gestellt. Im Hintergrund arbeiten die Verwaltungen an den vielen organisatorischen Dingen, die vor dem Zusammenschluss geklärt werden müssen. Ende 2020 verkündete der Zschaitz-Ottewiger Bürgermeister Immo Barkawitz, dass seine Gemeinde die Eigenständigkeit aufgibt. Fast genau ein Jahr später unterzeichneten er und sein Ostrauer Amtskollege Dirk Schilling den Vorentwurf zum Ehevertrag. Ein Meilenstein auf dem Weg zur Fusion.

Welche Namen stehen zur Wahl?

Jetzt soll ein weiterer großer Schritt dahin gemacht werden. Die Bürger werden aufgerufen, für den künftigen Namen der neuen Gemeinde abzustimmen. Auf zwei Vorschläge einigten sich die Vertreter beider Kommunen, die in einer Arbeitsgruppe zusammen am Zusammenschluss arbeiten. Und zwischen diesen beiden Namen haben die Bürger jetzt die Qual der Wahl: Soll also ab dem 1. Januar 2023 Ostrau-Zschaitz auf den Schildern stehen? Oder doch lieber Jahnatal? „Die neue, große Landgemeinde soll einen Namen bekommen, mit dem sich möglichst alle Einwohner identifizieren können“, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling. Deshalb war schnell klar, dass den Einwohnern ein Mitspracherecht eingeräumt werden soll.

Wie können Bürger abstimmen?

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. So wird im Januar-Amtsblatt beider Gemeinden ein Abstimmungsformular zu finden sein. Außerdem kann schon jetzt auf den Internetseiten beider Kommunen digital abgestimmt werden. Unter dem neu eingerichteten Reiter „Gemeindefusion“ gelangen die Bürger zur Abstimmung. Dafür müssen die Bürger ihren eigenen Namen und den Ortsteil, in dem sie wohnen, angeben. Eine dritte Möglichkeit ergibt es mit den Einwohnerversammlungen, die am 2. Februar in Ostrau und am 9. Februar in Zschaitz-Ottewig stattfinden sollen. An diesen beiden Terminen werden Abstimmungsformulare im Eingangsbereich bereit liegen. Stimmberechtigt sind die wahlberechtigten Bürger beider Gemeinden. Der Name, der am Ende die meisten Stimmen hat, gewinnt.

Was sind die nächsten Schritte?

Steht der Name schließlich fest, wird er im Ehevertrag festgeschrieben. Im Vorentwurf, den die beiden Bürgermeister vor einigen Wochen besiegelten, steht aktuell „Ostrau-Zschaitz“. Sich dort bereits auf einen Namen festzulegen war notwendig, weil die Rechtsaufsichtsbehörde nicht gestattete von Gemeinde C beispielsweise zu schreiben. Sollte am Ende „Jahnatal“ das Rennen machen, wird der Vorentwurf noch einmal umgeschrieben. Im April soll der Ehevertrag dann unter Dach und Fach sein. Im Sommer könnten die endgültigen Beschlüsse in den Gemeinderäten fallen. Aus dem Vorentwurf wird dann die tatsächliche Vereinigungsvereinbarung. Das offizielle Pamphlet soll schließlich Ende des Jahres 2022 in den Amtsblättern beider Gemeinden erscheinen. Ab dem 1. Januar 2023 beginnt dann ganz offiziell die Ära der neuen Gemeinde.

Was ändert sich für die Bürger?

Für die Bürger ändert sich nur wenig mit dem Zusammenschluss ihrer beiden Gemeinden. Alle Ortsteile behalten weiterhin ihren Namen. Das selbe trifft auf die Straßennamen zu. Dass es dort keine Doppelungen gibt, prüften die Verwaltungen schon. Auf die Bürger beider Kommunen kommt lediglich der Tausch von Dokumenten wie Personalausweis und Führerschein zu. Während letzteres kostenpflichtig ist, bleibt der Umtausch der Personalausweise kostenfrei. Die Verwaltungen arbeiten im Hintergrund derweil daran, aus zwei Gemeinden eine zu machen. Satzungen müssen zusammengefasst und Gebühren angeglichen werden. Kindereinrichtungen, Vereine, Feuerwehren und alle anderen Institutionen werden unter einem Dach zusammen gefasst. Die klare Botschaft von beiden Bürgermeistern dazu: Alles bleibt erhalten, alles wird bewahrt.

