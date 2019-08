Rosswein

Ein Jahr lang läuft das Roßweiner Projekt „ Bürgerhaus“ inzwischen. Von den Räumen am Markt 8 aus koordinieren und initiieren Astrid Sommer und Franziska Riedel Angebote für die Roßweiner und mit den Roßweinern. Letzteres ist einer der Dreh- und Angelpunkte des Projektes, das während seiner zunächst zweijährigen Anlaufphase über ESF-Mittel finanziert wird. Irgendwann, so war es ganz ursprünglich der Plan, soll sich das Bürgerhaus nahezu ausschließlich über ehrenamtliche Arbeit tragen. Und – im Kirchgemeindehaus ein Zuhause finden.

Dort wurde gestern auch der erste Geburtstag mit einem Sommer-Brunch und Mitmach-Theater gefeiert. Und es wurde ein wenig Bilanz gezogen. Grundsätzlich sei es ein sehr gutes Jahr gewesen und bei den beiden Frauen sei das Projekt in den besten Händen, meinte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). „Darauf lässt sich aufbauen“, so das Stadtoberhaupt, das noch immer die Räumlichkeiten des Kirchgemeindehauses in der Zukunft als Domizil für das Bürgerhaus sieht. Dass die Finanzierung über den Europäischen Sozialfonds endlich ist und über die gerade zugesagte Verlängerung um ein Jahr hinaus wohl keinen bestand haben wird, ist allen bewusst. Doch Veit Lindner ist optimistisch: Einerseits hofft er auf neue Förderprogramme. Andererseits ist für ihn auch denkbar, dass das Bürgerhaus-Projekt irgendwann so „eingeschlagen hat“, dass es den Stadträten schwer fallen sollte, eine Unterstützung durch die Stadt abzuschmettern.

Franziska Riedel und Astrid Sommer jedenfalls arbeiten durchaus hart daran, dass dieser Fall eintritt. Sprich, dass das Bürgerhaus als Anlaufstelle von noch mehr Leuten als bisher genutzt wird. Die Zahl an Leuten, die ihnen dabei zur Seite stehen, ist sowohl dem Bürgermeister, aber auch ihnen selbst noch nicht groß genug. Das zurückliegende Jahr war im wahrsten Sinne ein Test. „Wir haben festgestellt, dass sehr, sehr viel persönlicher Kontakt erforderlich ist, um Leute zu uns zu holen“, sagt Franziska Riedel. „Ein Feedback zu bekommen ist unheimlich schwer.“ Zu schaffen macht dem Projekt auch die Förderrichtlinie, die enge Vorgaben mit sich bringt. So müsse beispielsweise immer eine bestimmte Anzahl Leute die gemachten Angebote nutzen, was aufgrund der regionalen Besonderheiten schwer ist.

Nicht alles laufe von Anfang an optimal. Völlig anders als geplant habe sich beispielsweise die Bewerbungsberatung als Teil des Bürgerhausprojektes entwickelt. „Die Leute kommen nicht von selbst“, sagt Riedel, die allerdings kein Problem damit hat, dass „wir klein anfangen, um dann zu wachsen.“ In der Tat würden es immer mehr Leute, die das Bürgerhaus mit seinen Angeboten wahrnehmen. Astrid Sommer, die das Bürgerhaus als soziokulturelles Zentrum mit Angeboten für alle Bevölkerungsgruppen sieht, nimmt verschiedene Gruppen wahr. „Es gibt die Leute, die das Bürgerhaus als Unterstützung für ihre eigenen Projekte nutzen und dann gibt es die Leute, die das Projekt konzeptioniert haben und ganz viel selbst machen.“ Von allen könnten es mehr sein. Manchmal habe sie den Eindruck, dass die Leute zu beschäftigt seien, um sich zu beteiligen. Zukünftig wollen die beiden Frauen noch mehr unterstützende Angebote für Eltern offerieren. Und es wird auf Initiative von ein paar Roßweinern bald eine Tanzveranstaltung geben. „Was wir brauchen, sind genau solche Leute, die die Projekte im Herzen tragen“, sagt Franziska Riedel. So wie etwa Alexej und Ales Vancl vom in Roßwein ansässigen Theater Figuro, die mit den 1. Roßweiner Theater und Kulturtagen ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt und dabei das Bürgerhaus als Anlauf- und Verbreitungsstelle genutzt haben.

Von Manuela Engelmann-Bunk