Roßwein soll in der kommenden Adventszeit besonders strahlen – so wollen es seine Bürger. Zumindest jene, die sich an der Ausschreibung für Mittel aus dem Bürgerhaushalt in diesem Jahr beteiligt haben. Insgesamt 10000 Euro sind im Haushalt der Stadt eingestellt, um Bürgerideen und Bürgerprojekte umsetzen zu können. Illuminierung spielt dabei in diesem Jahr eine etwas größere Rolle. Aber es gibt auch andere gute Ideen, die dem Gemeinwohl dienen.

Katzeninitiative und Förderschulverein sind raus

Insgesamt 15 Projekte bzw. Ideen waren eingereicht worden, sowohl aus Roßwein, als auch aus Gleisberg und Niederstriegis. Insgesamt lagen mehr Anträge zur Förderung vor, als es Geld zu verteilen gab. Niederstriegis schöpfte sein mögliches Antragsvolumen von 2500 Euro nicht aus (951 Euro), dafür wurde es von den Gleisbergern und den Roßweinern etwas überschritten. Nicht in den Bewilligungs-Topf geschafft haben es die Katzeninitiative, die um finanzielle Unterstützung bei der Aufzucht von Katzenbabys gebeten hatte. Hauptamtsleiterin Michaela Neubert begründete den Ausschluss damit, dass es sich um eine Pflichtaufgabe der Stadt handelt, die Kommune ja bereits einen festen Beitrag an das Tierheim zahlt, in dem aufgegriffene Katzen bei Bedarf untergebracht werden. Ebenfalls abgelehnt worden ist der Antrag des Förderschul-Vereins auf finanzielle Unterstützung der Abschlussfeier. Hier wurde das Kriterium des Gemeinwohls nicht erfüllt. Grundsätzlich sollen die geförderten Projekte auch der Weiterentwicklung und Verbesserung der Lebens- und des Wohnumfeldes dienen, ein Antrag muss jeweils mit 20 Unterschriften unterstützt sein.

Stadtverschönerer schlagen Stern-Projekt vor

Bei den verbliebenen 13 Projekten ist dies gegeben. Den größten Zuschuss in Höhe von 1980 Euro beantragte die Initiative Stadtverschönerer. Für 2380 Euro soll die Parkanlage auf dem Nordplatz zur Adventszeit weihnachtlich geschmückt werden – mit insgesamt 13 Herrnhuter Sternen, die jeweils einen Durchmesser von 68 Zentimetern haben und in den drei großen Bäumen sowie über dem Weg erstrahlen sollen. Ebenfalls für Lichterglanz sorgen will die Straßengemeinschaft Gartenstraße, die in einen Lichtschlauch samt Zubehör zur Illuminierung der Schulfesttore für zukünftige Schul- und Heimatfeste investieren möchte. Und auch bei den Mitgliedern des Kräutervereins geht es unter anderem um Beleuchtung: sie wollen Material zur Illuminierung der Gartenwege anschaffen und außerdem zwei Hochbeete und Biertischgarnituren für Veranstaltungen.

Gedenkveranstaltung und Bergrennen werden gefördert

Der Dampfmaschinenverein möchte weitere Infotafeln für seine Ausstellungsräume beschaffen, der Dorf- und Feuerwehrverein Haßlau eine Tischtennisplatte für die Gestaltung von Freizeitaktivitäten in der Nachwuchsarbeit. Die Straßengemeinschaft Am Steinhübel wünscht sich neben dem Spielplatz ein Gartenhaus für die Unterbringung ihrer Utensilien, die sie bei Einsätzen und Aktivitäten nutzt. Roßweins Sportangler haben Bedarf an einem Rasenmäher angemeldet, um das Außengelände um Fischers Teich pflegen zu können. Gleisbergs Fußballer möchten gern zwei mobile Fußballtore anschaffen, die Wanderwegewarte ein Wipptier für das neu geschaffene Ausflugsziel Wetterhöhe. Der Heimatverein Niederstriegis wünscht sich eine Beamerleinwand zur Präsentation der Ortschronik und der SV Grün-Weiß Niederstriegis fünf Festzeltgarnituren.

Weiterhin gibt es Zuschüsse für die Gedenkveranstaltung am 9. November mit Mahnwache an den Stolpersteinen und mit dem Autor Bernd Lutz-Lange in der Winterkirche. Ebenfalls bezuschusst wird das Bergrennen, das in diesem Jahr am 10. Juli stattfinden soll.

Von Manuela Engelmann-Bunk