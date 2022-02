Bürgerhaushalt in Roßwein bereit für Ideen und Projekte

Roßwein

Wie in den vergangenen Jahren schon erfolgreich praktiziert, soll auch in diesem Jahr ein Bürgerhaushalt für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Insgesamt 10.000 Euro stehen für Projekte zur Verfügung, die das Leben in der Stadt beziehungsweise in den Ortsteilen lebenswerter machen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Veranstaltungen, bauliche Maßnahmen oder Anschaffungen von technischer Ausstattung handeln. Wichtig dabei ist, dass diese Vorhaben zugunsten des Gemeinwesens umgesetzt werden. Damit das gewährleistet ist, brauchen die Projekte mindestens 20 Unterstützerunterschriften auf dem jeweiligen Antrag.

Lesen Sie auch Roßweiner schöpfen Finanztopf für Projekte nicht aus

Für den Ortsteil Gleisberg mit Wetterwitz und Wettersdorf sowie für den Ortsteil Niederstriegis mit Mahlitzsch, Hohenlauft, Grunau, Littdorf und Otzdorf stehen im Haushaltsjahr 2022 jeweils 2500 Euro zur Verfügung. Für alle anderen Ortsteile und das Stadtgebiet Roßwein sind 5000 Euro im Bürgerhaushalt verankert.

Ein Drittel für Veranstaltungen

Die finanzielle Unterstützung von Jubiläumsveranstaltungen wird auf 400 Euro pro Veranstaltung begrenzt. Die Unterstützung von Fest- beziehungsweise Kulturveranstaltungen wird auf jeweils 300 Euro pro Projekt festgelegt. Insgesamt werden maximal ein Drittel der im Bürgerhaushalt zur Verfügung stehenden Mittel für Feste sowie Fest-, Kultur- und Jubiläumsveranstaltungen bereitgestellt. Der Bürgerhaushalt steht nicht für die Erfüllung von Pflichtaufgaben der Stadt Roßwein zur Verfügung. Die Projekte sollen so durchgeführt und organisiert werden, dass Folgekosten für die Stadt gering ausfallen oder im Vorfeld mittels Beschluss bestätigt werden.

Wie verläuft das Antragsprozedere?

Das Antragsformular kann auf der Homepage der Stadt Roßwein heruntergeladen beziehungsweise in der Anmeldung der Stadt Roßwein abgeholt und ausgefüllt werden. Die Idee für das Bürgerprojekt sollte durch den jeweiligen Antragsteller, egal ob Privatperson, Verein, Initiative der Stadt oder der Ortsteile, klar und verständlich formuliert werden. Bei der Finanzierung ist darauf zu achten, dass zehn Prozent der Gesamtkosten in Eigenleistung erbracht werden müssen. Zu Eigenleistungen zählen finanzielle Mittel, aber auch Arbeitsleistung und Projektmanagement.

Projekte bis März 2023 abschließen

Der vollständige Antrag muss bis zum 25. März unter dem Betreff „Bürgerhaushalt 2022“ in der Stadtverwaltung abgegeben werden. Das geht per E-Mail unter der Adresse stadt@rosswein.de oder schriftlich an die Stadtverwaltung Roßwein, Markt 4, 04741 Roßwein. Im April sollen die Bürgerprojekte dann durch die Stadt- beziehungsweise Ortschaftsräte beschlossen werden. Für die Umsetzung und Abrechnung bleibt anschließend Zeit bis zum 31. März 2023. Ein Sachbericht und Bildmaterial sind für das Roßweiner Amtsblatt ebenfalls zu erstellen.

Weniger Bedarf im Vorjahr

Im vergangenen Jahr war das Antragsvolumen für den Bürgerhaushalt der Stadt Roßwein überschaubar. Insgesamt fünf Projekte wünschen sich verschiedene Vereine und Gruppen in der Stadt gefördert, in den Ortsteilen Niederstriegis und Gleisberg sind es zusammen vier. So wünschte sich der Dampfmaschinenverein Geld, um Exponate für eine neue Ausstellung anschaffen zu können. Die Katzeninitiative brauchte Geld, um die Aufzucht- und Tierarztkosten für Streuner zu deckeln. Der Förderverein der Lernförderschule wurde mit Geld unterstützt, um witterungsbeständige Rankanlagen anschaffen zu können für den Teil des Weinbergs, den die Schule pflegt. Die Antennengemeinschaft wollte Technik für die Liveübertragung von Veranstaltungen anschaffen. In Niederstriegis sollte der Heimatverein neue, einheitliche Westen bekommen, der Schützenverein schaffte Sitzgarnituren und einen Pavillon an, der Sportverein Sitzgelegenheiten für die Waldschänke. Die Gleisberger wünschten sich Spielgeräte zum Erleben mit allen Sinnen.

Budget wegen Corona halbiert

Nicht nur die Zahl der Anträge war im Vergleich zu den Vorjahren geringer. Auch die finanziell zur Verfügung stehenden Mittel wurden nicht ausgeschöpft, obwohl diese aufgrund der Corona-Krise von der Stadt sogar um die Hälfte eingedampft wurden. Statt wie in den Jahren zuvor 20.000 Euro, standen – wie auch 2022 – nur 10.000 Euro zur Verfügung.

Von DAZ