Bürgermeisterwahl in Roßwein - Peter Krause will mit viel Erfahrung im Gepäck Bürgermeister in Roßwein werden

Bürgermeisterwahlen 2022: Die DAZ stellt die Kandidaten für Roßwein vor. Heute: Peter Krause (61), der seit 32 Jahren für Die Linke Kommunalpolitik in seiner Stadt macht und aus zwei Gründen antritt.